«Κάνω live, μέχρι να δώσει ο αλγόριθμος, μετά θα γίνει ψιλοχαμός»: Το βίντεο για το κόμμα Καρυστιανού και οι μνήμες των ρωσικών bots στα Τέμπη



Τι είναι τα bots

Πώς θα αντιληφθείτε ότι είναι bots

Τι είναι όμως με απλά λόγια τα bots και πώς πλέον διαμορφώνεται πολύ πιο γρήγορα από όσο μπορούμε να αντιληφθούμε ένα δυστοπικό περιβάλλον; Πρόκειται στην ουσία για ένα διαδικτυακό ρομπότ, ένα αυτόνομο πρόγραμμα στο Διαδίκτυο που μπορεί να αλληλεπιδρά με συστήματα ή χρήστες, πρακτικά είναι αυτοματοποιημένοι λογαριασμοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.Πώς μπορεί όμως να γίνει διακριτός από μη ειδήμονες ένας λογαριασμός bot; Σύμφωνα με τους ειδικούς, σύντομα θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να τους εντοπίσουν ακόμη και εκείνοι, αφού πλέον οι μηχανές μαθαίνουν, εξελίσσονται, προσαρμόζονται και διαμορφώνουν χαρακτηριστικό, άλλωστε, το παράδειγμα της ακύρωσης του πρώτου γύρου των εκλογών στη Ρουμανία (η ακύρωση έγινε στις αρχές του περασμένου Δεκεμβρίου), καθώς διαπιστώθηκε η χειραγώγηση του εκλογικού αποτελέσματος υπέρ του Καλίν Γκεοργκέσκου, ακροδεξιού υποψηφίου, που μόλις έναν μήνα πριν από τις εκλογές που διεξήχθησαν στις 24 Νοεμβρίου ήταν σχεδόν άγνωστος στη χώρα του.Οι υπηρεσίες πληροφοριών της χώρας είχαν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι είχαν εμπλακεί κρατικοί και μη κρατικοί παράγοντες στις εκλογές, αλλά έδειξαν τη Ρωσία ως υπεύθυνη για μια σειρά υβριδικών επιθέσεων.Πάντως, σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία οι αυτοματοποιημένοι λογαριασμοί έχουν χαρακτηριστικά που πρέπει να βάλουν τους πολίτες σε υποψίες: κάνουν πολλές αναρτήσεις, πολύ λίγα likes, δεν λειτουργούν σε «φυσιολογικές-ανθρώπινες» ώρες, δεν έχουν πρωτότυπο περιεχόμενο, είναι αταίριαστος ή περίεργος ο αριθμός των ακολούθων με βάση τον αριθμό που ακολουθείται (following - followers ratio), έχουν προφίλ ημιτελή, π.χ. δεν υπάρχει φωτογραφία ή βιογραφικό, ενώ εμφανίζουν τυπικά ονόματα χρήστη και ψευδώνυμα (πολύ συχνά έχουν ονοματεπώνυμο ακολουθούμενο από αριθμούς).

Στην καμπάνια προ των διαδηλώσεων για τα Τέμπη, η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος είχε αναζητήσει τις νομικές δυνατότητες για την ποινική διερεύνηση και τον εντοπισμό των διαχειριστών λογαριασμών bots - αν και δεν είναι σαφές ποιο αδίκημα θα μπορούσε να στοιχειοθετηθεί, αφού, όπως επισημαίνεται, τα μηνύματα των bots κινούνται στο όριο της νομιμότητας.

