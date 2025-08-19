Η Μαντόνα γιόρτασε τα 67α γενέθλιά της στην Ιταλία με τον 29χρονο σύντροφό της και τις κόρες της
Η Μαντόνα γιόρτασε τα 67α γενέθλιά της στην Ιταλία με τον 29χρονο σύντροφό της και τις κόρες της
Η τραγουδίστρια ταξίδεψε στη Σιένα με τα αγαπημένα της πρόσωπα
Τα 67α γενέθλιά της στην Ιταλία γιόρτασε η Μαντόνα μαζί με τον σύντροφό της, Ακίμ Μόρις και τις κόρες της.
Η τραγουδίστρια ταξίδεψε στη Σιένα για να πραγματοποιήσει ένα όνειρο που είχε εδώ και χρόνια: να παρακολουθήσει τον ιππικό αγώνα Palio. Στο πλευρό της βρέθηκαν ο 29χρονος σύντροφός της, καθώς και οι κόρες της Μέρσι και Λούρδη.
Δημοσιεύοντας ένα reel από τις διακοπές της στο Instagram τη Δευτέρα 18 Αυγούστου, η Μαντόνα εξήγησε: «Το όνειρό μου εδώ και πολλά χρόνια ήταν να παρακολουθήσω τον ιππικό αγώνα Palio στη Σιένα, που γίνεται στα γενέθλιά μου, 16 Αυγούστου, από το 1482!!».
Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψω τον ενθουσιασμό, την αγωνία και τη μεγαλοπρέπεια!! Ένα πραγματικά ιερό τελετουργικό, να βλέπεις χιλιάδες ανθρώπους να σιωπούν πριν ξεκινήσει ο αγώνας! Ο ίδιος ο αγώνας δεν περιγράφεται». Η σταρ κατέληξε ευχόμενη στον εαυτό της χρόνια πολλά και προσθέτοντας: «Τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα».
Δείτε το βίντεο
Το βίντεο παρουσίαζε την οικογένεια της Μαντόνα να χορεύει με ντόπιους, να παρακολουθεί τον αγώνα και να απολαμβάνει ένα σόου πυροτεχνημάτων. Άλλα στιγμιότυπα την έδειχναν να ψωνίζει αντίκες, την κόρη της να παίζει πιάνο, και την οικογένεια να διασχίζει την ιταλική εξοχή.
Η τραγουδίστρια έσβησε μια ροζ τούρτα με τον φανταστικό χαρακτήρα από τη συλλογή φιγούρων The Monsters, Labubu με τη φράση: «Χαρούμενα γενέθλια Madudu». Η σταρ επέλεξε για τη βραδιά των γενεθλίων της έναν ημιδιάφανο κορσέ με λεπτομέρειες και ολοκλήρωσε το look της με ένα σατέν πανωφόρι.
