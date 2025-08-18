H έκρηξη της Εριέττας Κούρκουλου - Λάτση για το Κέντρο Τοκετού: Ένας κομπλεξικός μπορεί να σβήσει την προσπάθεια 100 τίμιων ανθρώπων

Τώρα καταλαβαίνω το μέγεθος της ευθυνοφοβίας που επικρατεί στη χώρα μας και την τρομακτική αντίσταση που υπάρχει στην πρόοδο, αναφέρει - Το Κέντρο Τοκετού δεν έχει λάβει ακόμα άδεια λειτουργίας, παρότι έχει διαδικασίες και πρωτόκολλα που υπάρχουν μόνον στο εξωτερικό