Marty Supreme: Κυκλοφόρησε το τρέιλερ της ταινίας με τον Τιμοτέ Σαλαμέ
Το φιλμ αφηγείται την ιστορία του θρυλικού πρωταθλητή του πινγκ πονγκ, Μάρτι Ράισμαν
Στη δημοσιότητα έδωσε η A24 το τρέιλερ της ταινίας «Marty Supreme» με τον Τιμοτέ Σαλαμέ στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Ο υποψήφιος για Όσκαρ ηθοποιός ενσαρκώνει τον θρυλικό πρωταθλητή του πινγκ-πονγκ της δεκαετίας του 1950, Μάρτι Ράισμαν. Στο πλευρό του εμφανίζεται η Γκουίνεθ Πάλτροου ως μια διάσημη σταρ του κινηματογράφου με την οποία ο Μάρτι ξεκινάει μια σχέση κατά τη διάρκεια περιοδείας.
Το σενάριο υπογράφουν ο σκηνοθέτης και ο Ρόναλντ Μπρόνστεϊν οι οποίοι μοιράζονται επίσης την παραγωγή μαζί με τους Έλι Μπους και 'Αντονι Καταγάς.
Το καστ συμπληρώνουν ο ράπερ Tyler The Creator, πραγματοποιώντας το κινηματογραφικό του ντεμπούτο του, η Φραν Ντρέσερ και οι Πεν Ζιλέτ, Odessa A'zion, Κέβιν Ο'λέαρι, Έιμπελ Φεράρα και Σάντρα Μπέρνχαρντ.
Το τρέιλερ του «Marty Supreme»
Το «Marty Supreme» αποτελεί μια μυθοπλαστική εκδοχή της ζωής του Ράισμαν που είχε κερδίσει πέντε φορές χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης και πέθανε το 2012.
Ο διευθυντής φωτογραφίας του φιλμ, Ντάριους Κοντζί, είχε δηλώσει ότι ο Σαλαμέ προετοιμάστηκε εντατικά για τον ρόλο. «Ήθελε να είναι σαν αληθινός επαγγελματίας παίκτης πινγκ πονγκ όταν ξεκίνησαν τα γυρίσματα», είχε πει χαρακτηριστικά.
Το «Marty Supreme» φέρει κόστος παραγωγής 70 εκατ. δολάρια, καθιστώντας το έργο την πιο ακριβή παραγωγή της A24 μέχρι σήμερα μαζί με την ταινία «The Smashing Machine» του πρωταγωνιστή Ντουέιν Τζόνσον, η οποία βρίσκεται σε στάδιο της μετά παραγωγής.
Η ταινία «Marty Supreme» θα κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 25 Δεκεμβρίου.
