Marty Supreme: Η ταινία με τον Τίμοθι Σάλαμε θα κάνει πρεμιέρα τα Χριστούγεννα του 2025

H νέα ταινία του» της εταιρείας παραγωγής A24 για τον πρωταθλητή του πινγκ-πονγκ της δεκαετίας του 1950, Μάρτι Ράισμαν, θα κάνει πρεμιέρα τα Χριστούγεννα του 2025.Επίσης, το στούντιο Lionsgate βάζει το θρίλερ «The Housemaid» σε σκηνοθεσία Πολ Φάιγκ με τις Σίντνεϊ Σουίνι και Αμάντα Σέιφριντ την ημέρα των Χριστουγέννων, ενώ το «Avatar: Fire & Ash», θα έχει κάνει πρεμιέρα στις 19 Δεκεμβρίου.Η ταινία του Τζος Σάφντι σκηνοθετήθηκε από τον ίδιο και τον Ρόναλντ Μπρόνστιν. Στην ταινία πρωταγωνιστούν επίσης οι Γκουίνεθ Πάλτροου, Tyler the Creator, Φραν Ντρέσερ, Πεν Τζιλέτ, Οντίσα Αζιόν, Κέβιν Ο'Λίρι, Έιμπελ Φερέρα και Σάντρα Μπερνάρντ. Το «Marty Supreme» φέρει κόστος παραγωγής 70 εκατ. δολάρια,μαζί με την ταινία «The Smashing Machine» του πρωταγωνιστή Ντουέιν Τζόνσον, η οποία βρίσκεται σε στάδιο της μετά παραγωγής.Η ταινία φημολογούνταν ότι θα ήταν μια βιογραφική ταινία για τον παίκτη του πινγκ-πονγκ, αν και το Deadline αναφέρει τώρα ότι δεν ήταν ακριβώς αυτό. Το φιλμ χαρακτηρίζεται ως μια διασταύρωση μεταξύ του «Wolf of Wall Street» και του «Catch Me If You Can».Προς το παρόν, ο Σάλαμε βρίσκεται στη διαδικασία της προώθησης της τελευταίας του ταινίας, το «A Complete Unknown», στο οποίο υποδύεται έναν νεαρό Μπομπ Ντίλαν και κάνει πρεμιέρα ανήμερα των Χριστουγέννων.: EPA