Αλίσια Σίλβερστοουν για το σίκουελ του Clueless: Ανυπομονώ να ξαναμπώ στη θέση της Σερ Χόροβιτς
Στο ρόλο της Σερ Χόροβιτς ανυπομονεί να επιστρέψει η πρωταγωνίστρια της ταινίας «Clueless», Αλίσια Σίλβεστοουν, αυτή τη φορά σε μια νέα σίκουελ σειρά για την πλατφόρμα streaming Peacock.
«Ανυπομονώ να ξαναμπώ στη θέση της Σερ Χόροβιτς και να φορέσω τα φανταχτερά επώνυμα παπούτσια της, τα οποία φυσικά θα είναι ελαφρώς μεταχειρισμένα, γιατί η Σερ έχει πλέον εξελιχθεί», δήλωσε στο Entertainment Tonight. Παράλληλα, τόνισε ότι η νέα σειρά θα έχει οικολογικό προσανατολισμό: «Είναι 2025, δεν θα φοράει καινούργια ρούχα, εκτός αν είναι από βιώσιμα υλικά».
Η ηθοποιός παραδέχτηκε ότι αρχικά είχε επιφυλάξεις για ένα reboot, καθώς ήθελε να διατηρηθεί η μαγεία και η κληρονομιά της αρχικής ταινίας, που αγαπήθηκε από εκατομμύρια θεατές παγκοσμίως. Ωστόσο, η στάση της άλλαξε, και πλέον πιστεύει ότι η νέα σειρά-σίκουελ θα «τιμήσει» το αρχικό έργο, προσθέτοντας κάτι νέο. «Ποτέ δεν σκέφτηκα ότι θα έκανα κάτι τέτοιο γιατί δεν ήθελα να χαλάσω αυτό που όλοι αγαπήσαμε τόσο πολύ. Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να τιμήσουμε την αρχική ταινία», εξήγησε.
Το σενάριο της σειράς υπογράφουν οι Τζος Σβαρτς, Στέφανι Σάβατζ και Τζόρνταν Βάις, οι οποίοι θα συμμετέχουν και ως εκτελεστικοί παραγωγοί, μαζί με την Αλίσια Σιλβερστόουν, την Έιμι Χέκερλινγκ και τον Ρόμπερτ Ζ. Λόρενς. Την παραγωγή αναλαμβάνουν οι CBS Studios σε συνεργασία με την Universal Television.
Η αρχική ταινία «Clueless» κυκλοφόρησε το 1995, βασισμένη στο μυθιστόρημα «Emma» της Τζέιν Όστεν, και καθιέρωσε την Αλίσια Σιλβερστόουν στην κινηματογραφική ιστορία, πλάι σε Πολ Ραντ, Στέισι Ντας, Μπρίτανι Μέρφι και Ελίσα Ντόνοβαν, σύμφωνα με το Variety.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Alicia Silverstone says she initially "never thought" of doing a "Clueless" reboot because she wanted to keep the legacy of the original untarnished. But she now feels confident the upcoming sequel series will "honor" the source material:— Variety (@Variety) August 13, 2025
"It’s very early stages. I’m obviously… pic.twitter.com/YVNZFmxRTr
