Τα θέλουμε όλα και τα θέλουμε τώρα. Τι σημαίνει αυτό για το παρόν και το μέλλον μας.
Ο Τζον Μάλκοβιτς προστίθεται στο καστ της ρομανικής σειράς «Prodigies»
Ο Τζον Μάλκοβιτς προστίθεται στο καστ της ρομανικής σειράς «Prodigies»
Στη σειρά πρωταγωνιστούν η Άγιο Εντεμπίρι και ο Γουίλ Σαρπ
Ο Τζον Μάλκοβιτς προστίθεται στο καστ της νέας ρομαντικής κωμικής σειράς του Apple TV+ «Prodigies» ως guest. Πρωταγωνιστές της σειράς είναι η Άγιο Εντεμπίρι στον ρόλο της Ντίντι και ο δημιουργός της σειράς Γουίλ Σαρπ στον ρόλο του Ρεν.
Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, «οι Ντίντι και Ρεν υπήρξαν παιδιά-θαύματα που είναι μαζί από την παιδική τους ηλικία. Στα 30 τους πλέον, αρχίζουν να αναρωτιούνται αν η συνηθισμένη τους ζωή ανταποκρίνεται στις εξαιρετικές υποσχέσεις που έδιναν τα παιδικά τους χρόνια. Αναπόφευκτα, θέτουν τις ίδιες ερωτήσεις και για τη σχέση τους. Καθώς οι προσωπικές φιλοδοξίες και ανάγκες μπλέκονται ή συγκρούονται με την κοινή τους ζωή, η σειρά αμφισβητεί την πλάνη που υπάρχει στην καρδιά των ρομαντικών ιστοριών — ότι η αφήγηση τελειώνει όταν οι ήρωες είναι μαζί. Στην πραγματικότητα, αυτό είναι απλώς η αρχή».
Λεπτομέρειες για τον ρόλο του Μάλκοβιτς δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί. Το πρότζεκτ επανενώνει τον Μάλκοβιτς με την Εντεμπίρι, καθώς είχαν συνεργαστεί στην ταινία θρίλερ του Μαρκ Άντονι Γκριν «Opus» το 2025. Πρόκειται επίσης για τη δεύτερη σειρά του Μάλκοβιτς στο Apple TV+, αφού είχε υποδυθεί τον Λουσιέν Λελόνγκ στο «The New Look», το βιογραφικό δράμα της πλατφόρμας για τον Κριστιάν Ντιόρ (Μπεν Μέντελσον) και την Κοκό Σανέλ (Ζιλιέτ Μπινός).
Εκτός από την Εντεμπίρι και τον Σαρπ, το καστ απαρτίζουν επίσης οι Άντρεν Γουόρντ-Χάμοντ, Γιούμι Άσο, Τόμπιας Μένζις, Ρίνα Σαουαγιάμα, Σοφία ντι Μαρτίνο, Ρις Σίρσμιθ, Ναμπχάν Ριζουάν, Μίρα Σιάλ και Λόλι Αντεφόουπ.
Ο Γουίλ Σαρπ, εκτός από δημιουργός και σεναριογράφος της σειράς, είναι και εκτελεστικός παραγωγός, μαζί με την Εντεμπίρι, την Τζέιν Φέδερστοουν, τη Ναόμι ντε Περ και την Κέιτι Κάρπεντερ, μέσω της εταιρείας Sister.
Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, «οι Ντίντι και Ρεν υπήρξαν παιδιά-θαύματα που είναι μαζί από την παιδική τους ηλικία. Στα 30 τους πλέον, αρχίζουν να αναρωτιούνται αν η συνηθισμένη τους ζωή ανταποκρίνεται στις εξαιρετικές υποσχέσεις που έδιναν τα παιδικά τους χρόνια. Αναπόφευκτα, θέτουν τις ίδιες ερωτήσεις και για τη σχέση τους. Καθώς οι προσωπικές φιλοδοξίες και ανάγκες μπλέκονται ή συγκρούονται με την κοινή τους ζωή, η σειρά αμφισβητεί την πλάνη που υπάρχει στην καρδιά των ρομαντικών ιστοριών — ότι η αφήγηση τελειώνει όταν οι ήρωες είναι μαζί. Στην πραγματικότητα, αυτό είναι απλώς η αρχή».
John Malkovich Joins Ayo Edebiri and Will Sharpe Rom-Com Series 'Prodigies' at Apple TV+ https://t.co/HCjFC1KP9w— Variety (@Variety) August 11, 2025
Εκτός από την Εντεμπίρι και τον Σαρπ, το καστ απαρτίζουν επίσης οι Άντρεν Γουόρντ-Χάμοντ, Γιούμι Άσο, Τόμπιας Μένζις, Ρίνα Σαουαγιάμα, Σοφία ντι Μαρτίνο, Ρις Σίρσμιθ, Ναμπχάν Ριζουάν, Μίρα Σιάλ και Λόλι Αντεφόουπ.
Ο Γουίλ Σαρπ, εκτός από δημιουργός και σεναριογράφος της σειράς, είναι και εκτελεστικός παραγωγός, μαζί με την Εντεμπίρι, την Τζέιν Φέδερστοουν, τη Ναόμι ντε Περ και την Κέιτι Κάρπεντερ, μέσω της εταιρείας Sister.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα