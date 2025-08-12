Έλλη Κοκκίνου: Αναβάλλεται η συναυλία της στο λιμάνι της Παλαίρου λόγω πυρκαγιών - Η ανάρτησή της

Η απόφαση ελήφθη σε συνεννόηση με τον Δήμο Ακτίου-Βόνιτσας - Η σκέψη μου είναι κοντά σε όλους όσοι δοκιμάζονται αυτές τις ώρες, έγραψε στο Instagram