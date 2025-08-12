Έλλη Κοκκίνου: Αναβάλλεται η συναυλία της στο λιμάνι της Παλαίρου λόγω πυρκαγιών - Η ανάρτησή της
Έλλη Κοκκίνου συναυλία Πυρκαγιές

Έλλη Κοκκίνου: Αναβάλλεται η συναυλία της στο λιμάνι της Παλαίρου λόγω πυρκαγιών - Η ανάρτησή της

Η απόφαση ελήφθη σε συνεννόηση με τον Δήμο Ακτίου-Βόνιτσας - Η σκέψη μου είναι κοντά σε όλους όσοι δοκιμάζονται αυτές τις ώρες,  έγραψε στο Instagram

Έλλη Κοκκίνου: Αναβάλλεται η συναυλία της στο λιμάνι της Παλαίρου λόγω πυρκαγιών - Η ανάρτησή της
Την αναβολή της συναυλίας της στο λιμάνι της Παλαίρου, που θα πραγματοποιούνταν σήμερα, Τρίτη 12 Αυγούστου, ανακοίνωσε η Έλλη Κοκκίνου μέσα από τα social media.

Η τραγουδίστρια ενημέρωσε τους θαυμαστές της, κάνοντας μια ανάρτηση στο Instagram, στην οποία εξήγησε ότι η απόφαση ελήφθη σε συνεννόηση με τον Δήμο Ακτίου-Βόνιτσας, λόγω των πυρκαγιών που πλήττουν τη Βόνιτσα και άλλες περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας. Παράλληλα, εξέφρασε την ελπίδα της να συναντηθεί ξανά με τον κόσμο, αλλά και τη συμπαράστασή της σε όσους δοκιμάζονται, ενώ διευκρίνισε ότι σύντομα θα οριστεί νέα ημερομηνία.

Όπως αναφέρει στη δημοσίευσή της: «Λόγω των πυρκαγιών στην ευρύτερη περιοχή της Βόνιτσας και της Αιτωλοακαρνανίας, και ύστερα από συνεννόηση με τον Δήμο Ακτίου-Βόνιτσας, αποφασίσαμε από κοινού να αναβάλουμε την αποψινή μας συναυλία στο Λιμάνι Παλαίρου για νέα ημερομηνία που θα ανακοινωθεί σύντομα. Η σκέψη μου είναι κοντά σε όλους όσοι δοκιμάζονται αυτές τις ώρες. Εύχομαι να συναντηθούμε σύντομα…».

