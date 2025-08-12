Βάνα Μπάρμπα: Το ξέσπασμά της για την αδιαφορία απέναντι σε όσα συμβαίνουν στην Παλαιστίνη - «Πόσο νούμερα είμαστε ρε φίλε;»

Έχω κουραστεί να βλέπω αυτή τη λαμπερή ζωή, τη δήθεν, γεμάτη ψέμα, χωρίς καμία ουσία και την έλλειψη ανθρωπιάς του ενός απέναντι στον άλλον, πρόσθεσε η ηθοποιός