Βάνα Μπάρμπα: Το ξέσπασμά της για την αδιαφορία απέναντι σε όσα συμβαίνουν στην Παλαιστίνη - «Πόσο νούμερα είμαστε ρε φίλε;»
Έχω κουραστεί να βλέπω αυτή τη λαμπερή ζωή, τη δήθεν, γεμάτη ψέμα, χωρίς καμία ουσία και την έλλειψη ανθρωπιάς του ενός απέναντι στον άλλον, πρόσθεσε η ηθοποιός
Ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά εμφανίστηκε η Βάνα Μπάρμπα σε βίντεο που δημοσίευσε στα social media, εκφράζοντας την αγανάκτησή της για την αδιαφορία που, όπως υποστηρίζει, δείχνουν πολλοί απέναντι στα γεγονότα που διαδραματίζονται στην Παλαιστίνη.
Η γνωστή ηθοποιός ανάρτησε ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, με αφορμή τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 11 Αυγούστου στο Σύνταγμα, αφιερωμένη στα παιδιά της Παλαιστίνης. Σε αυτή, δεν δίστασε να κατακρίνει όσους, κατά την ίδια, προτιμούν να ζουν στην πολυτέλεια κάνοντας επίδειξη πλούτου, αδιαφορώντας για όσα συμβαίνουν γύρω τους.
Στο βίντεο, ακούγεται να λέει: «Είμαι ακόμα Αθήνα, χθες έγινε μια πολύ ωραία συνάντηση στο Σύνταγμα με πάρα πολύ κόσμο, για τα παιδιά της Παλαιστίνης. Αλλά τώρα εσάς, ποιον αφορά αυτό ε; Τώρα καλοκαίρι, τις διακοπές σας, τις σκαφάρες σας, στα ελικόπτερα, σαμπάνιες. Τώρα τι να πω; Να πω ότι έχω βαρεθεί να τα βλέπω όλα αυτά; Πόσο νούμερα είμαστε ρε φίλε; Εννοείται ότι δεν εξαιρώ τον εαυτό μου, μεγαλύτερα νούμερα από εμάς δεν μπορεί να υπάρχουν. Πόσο νούμερα μπορεί να είμαστε για να μην ασχολούμαστε με τίποτα άλλο πέρα από το φαίνεσθαι; Πόσα likes θα έχουμε, πόσους αξιαγάπητους ακολούθους θα έχουμε; Πώς έχουμε καταντήσει έτσι;».
Στη συνέχεια, η ηθοποιός πρόσθεσε: «Αλήθεια, είναι νομίζω αξιοθρήνητο, στεναχωριέμαι πάρα πολύ. Ξέρω θα με κακολογήσετε, θα πείτε "τι έχει πάθει αυτή;", σας πληροφορώ ότι δεν έχω πάθει τίποτα, απλά έχω κουραστεί να βλέπω αυτήν τη λαμπερή ζωή, τη δήθεν, γεμάτη ψέμα, χωρίς καμία ουσία και την έλλειψη ανθρωπιάς του ενός απέναντι στον άλλον. Τι κρίμα ρε φίλε. Τι να πω; Γεια».
