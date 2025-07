Ο αισθησιακός χορός της Τζένιφερ Λόπεζ δίπλα από τριώροφη τούρτα - Με εξώπλατο ασημί φόρεμα γιόρτασε τα γενέθλια της στην Τουρκία

Τα 56α γενέθλιά της γιόρτασε η Τζένιφερ Λόπεζ στην Τουρκία με ένα φαντασμαγορικό πάρτι. Η διάσημη τραγουδίστρια βρέθηκε στην Αττάλεια για μια sold out συναυλία στο πλαίσιο της περιοδείας της «Up All Night: Live in 2025», το βράδυ της 23ης Ιουλίου, και συνδύασε τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις με τον εορτασμό για την ξεχωριστή μέρα.Στα βίντεο που ανάρτησαν φίλοι της στα social media και με τη σειρά της αναδημοσίευσε η Λόπεζ, μια τριώροφη τούρτα φαίνεται να παρουσιάζεται σε εκείνη, ενώ κοπέλες που φορούσαν όλες τους μίνι λευκό φόρεμα με κρόσια, κρατούσαν στα χέρια τους σαμπάνιες.Ντυμένη με ένα ασημί φόρεμα με ανοιχτή πλάτη, η Λόπεζ παρουσίασε για πρώτη φορά το νέο της single με τίτλο «Birthday», έναν χορευτικό ύμνο που κυκλοφόρησε ειδικά για την περίσταση. Η Λατίνα σταρ, κρατώντας ένα ποτό στο χέρι, τραγουδούσε και χόρευε αισθησιακά δίπλα στην τούρτα.