Σάρον Στόουν: Η μητέρα μου φοβόταν να πεθάνει, επειδή πίστευε ότι θα ήταν εκεί οι γονείς της που την είχαν κακοποιήσει με τρομερή βία
Σάρον Στόουν: Η μητέρα μου φοβόταν να πεθάνει, επειδή πίστευε ότι θα ήταν εκεί οι γονείς της που την είχαν κακοποιήσει με τρομερή βία
Η ηθοποιός μίλησε για τις τελευταίες στιγμές της μητέρας, αποκαλύπτοντας ότι αναγκάστηκε να της πει ψέματα για να την «απελευθερώσει»
Τις τελευταίες στιγμές της μητέρας της θυμήθηκε η Σάρον Στόουν σε συνέντευξή της. Η 68χρονη ηθοποιός ήταν καλεσμένη στο podcast All There Is with Anderson Cooper και μοιράστηκε τα περίπλοκα συναισθήματα που είχε γύρω από τον θάνατο της μητέρας της, η οποία έφυγε από τη ζωή πέρυσι, σε ηλικία 91 ετών.
«Η μητέρα μου συχνά συμπεριφερόταν σαν να μην με συμπαθούσε καθόλου», είπε αρχικά η Στόουν στο podcast. «Είχε μια πολύ, πολύ άσχημη παιδική ηλικία και την πήραν από το σπίτι της όταν ήταν εννέα ετών, επειδή είχε κακοποιηθεί με τρομερή βία», πρόσθεσε στη συνέχεια.
Η ηθοποιός εξομολογήθηκε επίσης ότι αναγκάστηκε να πει ένα ψέμα στη μητέρα της για να μετριάσει τον φόβο της μητέρας της για το επερχόμενο τέλος της. «Όταν πέθανε η μητέρα μου, βρισκόταν στο σπίτι μου και τη φρόντιζα, αλλά φοβόταν τρομερά να πεθάνει, επειδή φοβόταν ότι θα ήταν εκεί οι γονείς της. Έτσι, αναγκάστηκα να της πω ψέματα και να της πω ότι ο πατέρας της ήταν στη φυλακή και η μητέρα της σε ψυχιατρική κλινική και ότι δεν θα βρίσκονταν εκεί».
Όπως εξήγησε, εξαιτίας αυτού, η μητέρα της «πάλευε πραγματικά» να κρατηθεί στη ζωή, παρά το γεγονός ότι οι γιατροί ρύθμιζαν τις δόσεις της μορφίνης. Ωστόσο, οι ώρες περνούσαν και τελικά η Στόουν συνειδητοποίησε ότι η ίδια ήταν εκείνη που κρατούσε τη μητέρα της πίσω.
«Τελικά συνειδητοποίησα ότι πρέπει να την αφήσω. Πρέπει να σταματήσω να μπαίνω στο δωμάτιο. Πρέπει να ανέβω επάνω και να αγνοήσω τη μητέρα μου, ώστε να πεθάνει», παραδέχτηκε η ηθοποιός. «Πρέπει να αποστασιοποιηθώ και να την απελευθερώσω, και θα πεθάνει μόνο αν την αφήσω», εκμυστηρεύτηκε στη συνέχεια.
Συγκινημένη, η Στόουν είπε στον 59χρονο παρουσιαστή Άντερσον Κούπερ ότι αυτό ήταν δύσκολο για εκείνη, επειδή ήθελε να ακούσει από τη μητέρα της «εκείνα τα λόγια» παρηγοριάς που λαχταρούσε σε όλη της τη ζωή. «Ήθελα να μου πει: “Είμαι περήφανη για σένα. Σ’ αγαπώ. Λυπάμαι. Είσαι σημαντική για μένα”, και δεν επρόκειτο να τα ακούσω», παραδέχτηκε με δάκρυα. «Και έπρεπε να συμφιλιωθώ με το γεγονός ότι η μητέρα μου δεν θα το έκανε αυτό. Για να μπορέσει να πεθάνει ειρηνικά, έπρεπε να την απελευθερώσω. Και μερικές φορές, ανακαλύπτεις ότι το πρόσωπο στο οποίο κάποιος φέρεται πιο σκληρά είναι εκείνο με το οποίο είναι πιο δεμένος, επειδή αισθάνεται πιο ασφαλής να ξεσπάσει πάνω του», κατέληξε.
«Η μητέρα μου συχνά συμπεριφερόταν σαν να μην με συμπαθούσε καθόλου», είπε αρχικά η Στόουν στο podcast. «Είχε μια πολύ, πολύ άσχημη παιδική ηλικία και την πήραν από το σπίτι της όταν ήταν εννέα ετών, επειδή είχε κακοποιηθεί με τρομερή βία», πρόσθεσε στη συνέχεια.
Η ηθοποιός εξομολογήθηκε επίσης ότι αναγκάστηκε να πει ένα ψέμα στη μητέρα της για να μετριάσει τον φόβο της μητέρας της για το επερχόμενο τέλος της. «Όταν πέθανε η μητέρα μου, βρισκόταν στο σπίτι μου και τη φρόντιζα, αλλά φοβόταν τρομερά να πεθάνει, επειδή φοβόταν ότι θα ήταν εκεί οι γονείς της. Έτσι, αναγκάστηκα να της πω ψέματα και να της πω ότι ο πατέρας της ήταν στη φυλακή και η μητέρα της σε ψυχιατρική κλινική και ότι δεν θα βρίσκονταν εκεί».
Όπως εξήγησε, εξαιτίας αυτού, η μητέρα της «πάλευε πραγματικά» να κρατηθεί στη ζωή, παρά το γεγονός ότι οι γιατροί ρύθμιζαν τις δόσεις της μορφίνης. Ωστόσο, οι ώρες περνούσαν και τελικά η Στόουν συνειδητοποίησε ότι η ίδια ήταν εκείνη που κρατούσε τη μητέρα της πίσω.
«Τελικά συνειδητοποίησα ότι πρέπει να την αφήσω. Πρέπει να σταματήσω να μπαίνω στο δωμάτιο. Πρέπει να ανέβω επάνω και να αγνοήσω τη μητέρα μου, ώστε να πεθάνει», παραδέχτηκε η ηθοποιός. «Πρέπει να αποστασιοποιηθώ και να την απελευθερώσω, και θα πεθάνει μόνο αν την αφήσω», εκμυστηρεύτηκε στη συνέχεια.
Συγκινημένη, η Στόουν είπε στον 59χρονο παρουσιαστή Άντερσον Κούπερ ότι αυτό ήταν δύσκολο για εκείνη, επειδή ήθελε να ακούσει από τη μητέρα της «εκείνα τα λόγια» παρηγοριάς που λαχταρούσε σε όλη της τη ζωή. «Ήθελα να μου πει: “Είμαι περήφανη για σένα. Σ’ αγαπώ. Λυπάμαι. Είσαι σημαντική για μένα”, και δεν επρόκειτο να τα ακούσω», παραδέχτηκε με δάκρυα. «Και έπρεπε να συμφιλιωθώ με το γεγονός ότι η μητέρα μου δεν θα το έκανε αυτό. Για να μπορέσει να πεθάνει ειρηνικά, έπρεπε να την απελευθερώσω. Και μερικές φορές, ανακαλύπτεις ότι το πρόσωπο στο οποίο κάποιος φέρεται πιο σκληρά είναι εκείνο με το οποίο είναι πιο δεμένος, επειδή αισθάνεται πιο ασφαλής να ξεσπάσει πάνω του», κατέληξε.
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