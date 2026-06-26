Μίλι Μπόμπι Μπράουν: Τρυφερές στιγμές και φιλιά με τον Τζέικ Μπον Τζόβι σε δημόσια εμφάνιση

Μίλι Μπόμπι Μπράουν και ο Τζέικ Μπον Τζόβι κατά τη διάρκεια δημόσια εμφάνισής τους, με το ζευγάρι να είναι ιδιαίτερα διαχυτικό μπροστά στα φλας.

την επίσημη πρεμιέρα της νέας ταινίας του Netflix, «Enola Holmes 3» στη Νέα Υόρκη

Μπράουν εμφανίστηκε με ένα μακρύ, σατέν γαλάζιο φόρεμα, ενώ ο Μπον Τζόβι επέλεξε για την περίσταση ένα γκρι κοστούμι με λευκό πουκάμισο και μαύρη γραβάτα. Το ζευγάρι ήταν σε πολύ καλή διάθεση, χαμογελούσε ο ένας στον άλλον, ενώ χαρακτηριστική ήταν η στιγμή που έδωσε ένα φιλί στο στόμα, μπροστά στον φακό.

@hellomag It may have been Millie Bobby Brown’s night, but she still made sure everything was perfect for husband Jake Bongiovi. While posing together at the Enola Holmes premiere at New York’s Plaza Hotel, Millie sweetly adjusted Jake’s suit before the couple shared a kiss as he left her to continue posing for photographers. 🥹❤️ ♬ original sound - HELLO!

Κλείσιμο

Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε και η επανένωση της Μίλι Μπόμπι Μπράουν με τον συμπρωταγωνιστή της στο Stranger Things, Νόα Σναπ, λίγους μήνες μετά την ολοκλήρωση της δημοφιλούς σειράς.

Στην πρεμιέρα έδωσαν επίσης το «παρών» ο σκηνοθέτης της ταινίας, Philip Barantini, καθώς και οι συμπρωταγωνιστές της Louis Partridge, Himesh Patel, Sharon Duncan-Brewster, Nicholas Aaron και Joe Azzopardi.

Στο «Enola Holmes 3», η νεαρή ντετέκτιβ ταξιδεύει στη Μάλτα για τον γάμο της, όταν η εξαφάνιση του αδερφού της, Σέρλοκ Χολμς, την οδηγεί σε μια νέα επικίνδυνη υπόθεση. Η ταινία κάνει πρεμιέρα στο Netflix την 1η Ιουλίου.





«Enola Holmes 3»



