Μίλι Μπόμπι Μπράουν: Τρυφερές στιγμές και φιλιά με τον Τζέικ Μπον Τζόβι σε δημόσια εμφάνιση
Μίλι Μπόμπι Μπράουν: Τρυφερές στιγμές και φιλιά με τον Τζέικ Μπον Τζόβι σε δημόσια εμφάνιση
Το ζευγάρι πόζαρε μαζί στο κόκκινο χαλί της παγκόσμιας πρεμιέρας του «Enola Holmes 3» στη Νέα Υόρκη
Τρυφερές στιγμές και φιλιά αντάλλαξαν η Μίλι Μπόμπι Μπράουν και ο Τζέικ Μπον Τζόβι κατά τη διάρκεια δημόσια εμφάνισής τους, με το ζευγάρι να είναι ιδιαίτερα διαχυτικό μπροστά στα φλας.
Η 22χρονη ηθοποιός βρέθηκε το βράδυ της Πέμπτης 25 Ιουνίου στην επίσημη πρεμιέρα της νέας ταινίας του Netflix, «Enola Holmes 3» στη Νέα Υόρκη, έχοντας στο πλευρό της τον σύζυγό της, γιο του διάσημου μουσικού Τζον Μπον Τζόβι. Το ζευγάρι πόζαρε μαζί στους φωτογράφους, δείχνοντας πιο ευτυχισμένο από ποτέ.
Η Μπράουν εμφανίστηκε με ένα μακρύ, σατέν γαλάζιο φόρεμα, ενώ ο Μπον Τζόβι επέλεξε για την περίσταση ένα γκρι κοστούμι με λευκό πουκάμισο και μαύρη γραβάτα. Το ζευγάρι ήταν σε πολύ καλή διάθεση, χαμογελούσε ο ένας στον άλλον, ενώ χαρακτηριστική ήταν η στιγμή που έδωσε ένα φιλί στο στόμα, μπροστά στον φακό.
Δείτε βίντεο και φωτογραφία
Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε και η επανένωση της Μίλι Μπόμπι Μπράουν με τον συμπρωταγωνιστή της στο Stranger Things, Νόα Σναπ, λίγους μήνες μετά την ολοκλήρωση της δημοφιλούς σειράς.
Στην πρεμιέρα έδωσαν επίσης το «παρών» ο σκηνοθέτης της ταινίας, Philip Barantini, καθώς και οι συμπρωταγωνιστές της Louis Partridge, Himesh Patel, Sharon Duncan-Brewster, Nicholas Aaron και Joe Azzopardi.
Στο «Enola Holmes 3», η νεαρή ντετέκτιβ ταξιδεύει στη Μάλτα για τον γάμο της, όταν η εξαφάνιση του αδερφού της, Σέρλοκ Χολμς, την οδηγεί σε μια νέα επικίνδυνη υπόθεση. Η ταινία κάνει πρεμιέρα στο Netflix την 1η Ιουλίου.
Δείτε το τρέιλερ του «Enola Holmes 3»
Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν και ο Τζέικ Μποντζόβι είναι ζευγάρι από το 2021. Αρραβωνιάστηκαν τον Απρίλιο του 2023 και παντρεύτηκαν σε μία ιδιωτική τελετή τον Μάιο του 2024, ενώ λίγους μήνες αργότερα ακολούθησε μια μεγαλύτερη γαμήλια γιορτή στην Τοσκάνη παρουσία συγγενών και στενών φίλων. Τον περασμένο Αύγουστο, το ζευγάρι έκανε γνωστό με μία ανάρτηση στα social media ότι προχώρησε στην υιοθεσία ενός κοριτσιού.
Φωτογραφίες: Getty Images / Ideal Image
Η 22χρονη ηθοποιός βρέθηκε το βράδυ της Πέμπτης 25 Ιουνίου στην επίσημη πρεμιέρα της νέας ταινίας του Netflix, «Enola Holmes 3» στη Νέα Υόρκη, έχοντας στο πλευρό της τον σύζυγό της, γιο του διάσημου μουσικού Τζον Μπον Τζόβι. Το ζευγάρι πόζαρε μαζί στους φωτογράφους, δείχνοντας πιο ευτυχισμένο από ποτέ.
Η Μπράουν εμφανίστηκε με ένα μακρύ, σατέν γαλάζιο φόρεμα, ενώ ο Μπον Τζόβι επέλεξε για την περίσταση ένα γκρι κοστούμι με λευκό πουκάμισο και μαύρη γραβάτα. Το ζευγάρι ήταν σε πολύ καλή διάθεση, χαμογελούσε ο ένας στον άλλον, ενώ χαρακτηριστική ήταν η στιγμή που έδωσε ένα φιλί στο στόμα, μπροστά στον φακό.
Δείτε βίντεο και φωτογραφία
@hellomag
It may have been Millie Bobby Brown’s night, but she still made sure everything was perfect for husband Jake Bongiovi. While posing together at the Enola Holmes premiere at New York’s Plaza Hotel, Millie sweetly adjusted Jake’s suit before the couple shared a kiss as he left her to continue posing for photographers. 🥹❤️♬ original sound - HELLO!
Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε και η επανένωση της Μίλι Μπόμπι Μπράουν με τον συμπρωταγωνιστή της στο Stranger Things, Νόα Σναπ, λίγους μήνες μετά την ολοκλήρωση της δημοφιλούς σειράς.
Στην πρεμιέρα έδωσαν επίσης το «παρών» ο σκηνοθέτης της ταινίας, Philip Barantini, καθώς και οι συμπρωταγωνιστές της Louis Partridge, Himesh Patel, Sharon Duncan-Brewster, Nicholas Aaron και Joe Azzopardi.
Στο «Enola Holmes 3», η νεαρή ντετέκτιβ ταξιδεύει στη Μάλτα για τον γάμο της, όταν η εξαφάνιση του αδερφού της, Σέρλοκ Χολμς, την οδηγεί σε μια νέα επικίνδυνη υπόθεση. Η ταινία κάνει πρεμιέρα στο Netflix την 1η Ιουλίου.
Δείτε το τρέιλερ του «Enola Holmes 3»
Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν και ο Τζέικ Μποντζόβι είναι ζευγάρι από το 2021. Αρραβωνιάστηκαν τον Απρίλιο του 2023 και παντρεύτηκαν σε μία ιδιωτική τελετή τον Μάιο του 2024, ενώ λίγους μήνες αργότερα ακολούθησε μια μεγαλύτερη γαμήλια γιορτή στην Τοσκάνη παρουσία συγγενών και στενών φίλων. Τον περασμένο Αύγουστο, το ζευγάρι έκανε γνωστό με μία ανάρτηση στα social media ότι προχώρησε στην υιοθεσία ενός κοριτσιού.
Φωτογραφίες: Getty Images / Ideal Image
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