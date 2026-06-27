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Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός απομάκρυνε περίπου 2.500 ναυτικούς από τα Στενά του Ορμούζ προτού αναστείλει την επιχείρηση
Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός απομάκρυνε περίπου 2.500 ναυτικούς από τα Στενά του Ορμούζ προτού αναστείλει την επιχείρηση
Ο ΔΝΟ διεξάγει διαβουλεύσεις με Ιράν, Ομάν και ΗΠΑ για την επανέναρξη της επιχείρησης ασφαλούς απομάκρυνσης ναυτικών.
Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (ΔΝΟ) ανακοίνωσε χθες Παρασκευή πως απομάκρυνε περίπου 2.500 ναυτικούς που είχαν εγκλωβιστεί στα Στενά του Ορμούζ, προτού αναγκαστεί να αναστείλει την επιχείρηση λόγω του πλήγματος σε φορτηγό πλοίο την Πέμπτη.
Ο γενικός γραμματέας του ΔΝΟ Αρσένιο Ντομίνγκες δήλωσε πως η επιχείρηση, που ξεκίνησε στην αρχή της εβδομάδας, αφορούσε τουλάχιστον 115 πλοία.
Ο οργανισμός που εδρεύει στο Λονδίνο βρίσκεται σε διαβουλεύσεις με το Ιράν, το Ομάν και τις ΗΠΑ προκειμένου να εξασφαλίσει εκ νέου εγγυήσεις για την επανέναρξη της επιχείρησης.
Ο ΔΝΟ είχε ανακοινώσει την Πέμπτη ότι σχεδίαζε την απομάκρυνση περισσότερων από 11.000 ναυτικών που είχαν εγκλωβιστεί στην περιοχή του Ορμούζ.
Η στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδός είχε αποκλειστεί επί εβδομάδες αφότου το Ιράν άρχισε να εξαπολύει απειλές και επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων, ενώ ακολούθησε ο αποκλεισμός που επέβαλαν οι ΗΠΑ σε ιρανικά λιμάνια.
Περισσότερα από 40 εμπορικά πλοία δέχθηκαν επιθέσεις από την έναρξη της σύγκρουσης, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 14 ναυτικοί να βρουν τον θάνατο, σύμφωνα με τον ΔΝΟ.
Ο γενικός γραμματέας του ΔΝΟ Αρσένιο Ντομίνγκες δήλωσε πως η επιχείρηση, που ξεκίνησε στην αρχή της εβδομάδας, αφορούσε τουλάχιστον 115 πλοία.
Ο οργανισμός που εδρεύει στο Λονδίνο βρίσκεται σε διαβουλεύσεις με το Ιράν, το Ομάν και τις ΗΠΑ προκειμένου να εξασφαλίσει εκ νέου εγγυήσεις για την επανέναρξη της επιχείρησης.
Ο ΔΝΟ είχε ανακοινώσει την Πέμπτη ότι σχεδίαζε την απομάκρυνση περισσότερων από 11.000 ναυτικών που είχαν εγκλωβιστεί στην περιοχή του Ορμούζ.
Η στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδός είχε αποκλειστεί επί εβδομάδες αφότου το Ιράν άρχισε να εξαπολύει απειλές και επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων, ενώ ακολούθησε ο αποκλεισμός που επέβαλαν οι ΗΠΑ σε ιρανικά λιμάνια.
Περισσότερα από 40 εμπορικά πλοία δέχθηκαν επιθέσεις από την έναρξη της σύγκρουσης, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 14 ναυτικοί να βρουν τον θάνατο, σύμφωνα με τον ΔΝΟ.
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