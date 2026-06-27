Η Ομοσπονδία των ΗΠΑ προσφέρει νέο συμβόλαιο στον Ποτσετίνο ως το 2030

Oι επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές για πιθανή επέκταση της συνεργασίας τους βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ και αρκετούς μήνες, σύμφωνα την Athletic