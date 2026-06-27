Η Ομοσπονδία των ΗΠΑ προσφέρει νέο συμβόλαιο στον Ποτσετίνο ως το 2030
Η Ομοσπονδία των ΗΠΑ προσφέρει νέο συμβόλαιο στον Ποτσετίνο ως το 2030
Oι επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές για πιθανή επέκταση της συνεργασίας τους βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ και αρκετούς μήνες, σύμφωνα την Athletic
Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία των ΗΠΑ επιθυμεί να διατηρήσει τον Μαουρίτσιο Ποτσετίνο στον πάγκο της εθνικής ομάδας και μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, καταθέτοντάς του πρόταση για νέο κύκλο συνεργασίας έως το Μουντιάλ του 2030.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του The Athletic, η αμερικανική ομοσπονδία έχει ήδη παρουσιάσει το σχετικό πλάνο στον Αργεντινό τεχνικό, χωρίς ωστόσο να αναμένονται οριστικές αποφάσεις πριν από την ολοκλήρωση της τρέχουσας διοργάνωσης.
Ο 54χρονος προπονητής οδήγησε τις Ηνωμένες Πολιτείες στην πρώτη θέση του 4ου ομίλου, με νίκες απέναντι στην Παραγουάη και την Αυστραλία, παρά την ήττα με 3-2 από την Τουρκία στην τελευταία αγωνιστική.
Το δημοσίευμα αναφέρει πως οι επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές για πιθανή επέκταση της συνεργασίας τους βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ και αρκετούς μήνες. Παράλληλα, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής του Ποτσετίνο στο συλλογικό ποδόσφαιρο. Ο Αργεντινός έχει εργαστεί στο παρελθόν στους πάγκους της Τότεναμ, της Τσέλσι και της Παρί Σεν Ζερμέν.
Εφόσον αποδεχθεί την πρόταση, ο Ποτσετίνο θα αναλάβει και την προετοιμασία της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ για το Copa America του 2028, καθώς και για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του ίδιου έτους στο Λος Άντζελες.
Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030 θα διεξαχθεί σε Ισπανία, Πορτογαλία και Μαρόκο, ενώ από έναν επετειακό αγώνα θα φιλοξενήσουν η Ουρουγουάη, η Αργεντινή και η Παραγουάη, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση 100 ετών από την πρώτη διοργάνωση του θεσμού.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του The Athletic, η αμερικανική ομοσπονδία έχει ήδη παρουσιάσει το σχετικό πλάνο στον Αργεντινό τεχνικό, χωρίς ωστόσο να αναμένονται οριστικές αποφάσεις πριν από την ολοκλήρωση της τρέχουσας διοργάνωσης.
Ο 54χρονος προπονητής οδήγησε τις Ηνωμένες Πολιτείες στην πρώτη θέση του 4ου ομίλου, με νίκες απέναντι στην Παραγουάη και την Αυστραλία, παρά την ήττα με 3-2 από την Τουρκία στην τελευταία αγωνιστική.
Το δημοσίευμα αναφέρει πως οι επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές για πιθανή επέκταση της συνεργασίας τους βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ και αρκετούς μήνες. Παράλληλα, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής του Ποτσετίνο στο συλλογικό ποδόσφαιρο. Ο Αργεντινός έχει εργαστεί στο παρελθόν στους πάγκους της Τότεναμ, της Τσέλσι και της Παρί Σεν Ζερμέν.
Εφόσον αποδεχθεί την πρόταση, ο Ποτσετίνο θα αναλάβει και την προετοιμασία της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ για το Copa America του 2028, καθώς και για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του ίδιου έτους στο Λος Άντζελες.
Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030 θα διεξαχθεί σε Ισπανία, Πορτογαλία και Μαρόκο, ενώ από έναν επετειακό αγώνα θα φιλοξενήσουν η Ουρουγουάη, η Αργεντινή και η Παραγουάη, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση 100 ετών από την πρώτη διοργάνωση του θεσμού.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα