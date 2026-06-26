Θανάσης Βισκαδουράκης: Ζω κατά λάθος, το ότι δεν είμαι ακόμα νεκρός ή δεν έχω μπει φυλακή είναι παράδοξο για μένα

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Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο ηθοποιός μίλησε για το ενδεχόμενο να υιοθετήσει ένα παιδί, δηλώνοντας πως η οικογένεια είναι η μεγαλύτερη ευτυχία: «Έχω σκεφτεί να υιοθετήσω παιδί. Κακώς ήμουν τσαχπινιάρης μικρός. Θα ήθελα να παντρευτώ να κάνω πολύτεκνη οικογένεια. Τι βλακεία που άκουγα τους φίλους μου, που παρασύρθηκα. Μπουζούκια, βόλτες... Η ευτυχία δεν είναι εκεί, είναι στην οικογένεια. Και στενοχωριέμαι που βγαίνουν πολλοί επώνυμοι και λένε ότι είναι δύσκολο. Ναι, η ζωή έχει δυσκολίες, έχει αντιξοότητες. Το να μεγαλώνεις παιδί είναι ευθύνη, είναι ο σταυρός του μαρτυρίου που πρέπει να το περάσεις και να ευχαριστείς τον Θεό. Δεν καταλαβαίνω γιατί όλοι τρελαινόμαστε και απογοητευόμαστε. Μας τα έχουν δώσει όλα. Όχι δεν δίνονται όλα, πρέπει να κοπιάσεις για να τα έχεις όλα. Ακόμα και ο Χριστός σταυρώθηκε. Δεν έχω καταλάβει γιατί όλοι τα θέλουμε όλα έτοιμα, όλα ωραία. Η ευτυχία πολύ δύσκολα έρχεται, πρέπει να την κυνηγήσεις. Η δυστυχία έρχεται απρόσμενη και οι δυσκολίες. Κι αν δεν κοπιάσεις πώς θα αγαπήσεις το παιδί σου;», είπε.Όσον αφορά στην ενασχόλησή του με την πολιτική, ανέφερε: «Ισχύει η φήμη για την πολιτική, εν αγνοία μου. Και αυτό είναι το θείο δώρο, για αυτό λέω, πολλές φορές λέω, κοίτα να δεις η ζωή τι μου επιφυλάσσει. Εντάξει, το έδωσα το όνομα έτσι χαλαρά. Δεν το είπα σε καμία εκπομπή πολιτική. Σε καμία εκπομπή δεν δήλωσα ότι κατεβαίνω. Και βγαίνω σε ψήφους στον κεντρικό τομέα που μου ορίσανε, που δεν γνώριζα τι σημαίνει κεντρικός, βόρειος, νότιος. Δεν βγήκα με καμία φωτογραφία με κανέναν. Και ο κόσμος με έβγαλε στους πιο υψηλούς με ψήφους».Όπως επισήμανε ο Θανάσης Βισκαδουράκης, από μικρός είχε όνειρο να γίνει βουλευτής: «Το είχα όνειρο από μικρό παιδί να γίνω βουλευτής. Εγώ πάντα ασχολούμουν με την πολιτική και μου άρεσε. Πάντα ψηφίζω, δεν ήμουν ποτέ απολιτίκ. Θεωρώ ιερό πράγμα την πολιτική, ιερό πράγμα να κοιτάς τον συνάνθρωπό σου. Και επειδή ξέρω τι σημαίνει συνάνθρωπος, ξέρω τι σημαίνει φτώχεια, ξέρω τι σημαίνει ενοίκιο, ξέρω τι σημαίνει να κάνεις αγώνα να μεγαλώσεις το παιδί σου. Και αν με αξιώσει ο Θεός, έλεγα κάποτε, να ασχοληθώ με την πολιτική, γιατί ίσως αυτό το μικρόβιο το πήρα από τον πατέρα μου. Ο πατέρας μου ήταν μεγάλη προσωπικότητα. Ήταν για 50 χρόνια πρόεδρος των κωφών».Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχει συμφωνήσει για κάτι τέτοιο: «Ακόμα δεν το γνωρίζω αν θα είμαι υποψήφιος βουλευτής. Εγώ την υπογραφή μου δεν την έχω βάλει. Εάν βρεθώ με τον άρχοντα, με τον πρωθυπουργό της χώρας, τον κύριο Μητσοτάκη και συζητήσουμε, ναι. Μέχρι τώρα αιωρούνται όλα, τα λένε οι δημοσιογράφοι, καλά κάνουν. Εμένα δεν με έχουν πάρει κάποιοι να το διαψεύσω ή να πω ναι ή όχι. Έχω μία αρχή στη ζωή μου, όπως και στο θέατρο. Εάν δεν κλείσω με τον παραγωγό π.χ. ή με τον πρωθυπουργό να τα βάλουμε κάτω να τα συζητήσουμε… Νομίζω ότι αν κοιτάξω πίσω και πω το "ναι", που θα είναι τιμή μου αν με καλέσει, τι άλλο να ευχαριστήσω τον Θεό; Να πω τι; Εάν κοιτάξω πίσω ή τα πέτρινα χρόνια, τα υπόγεια, ότι ένα παιδί τον καλεί ο αρχηγός του κράτους, ο πρωθυπουργός και σου λέει "έλα εδώ παιδί μου", τι να πω εγώ; Τι θα πει ο Θανασάκης; Εννοείται είμαι εδώ, γιατί είναι δώρο Θεού. Ασχέτως τώρα τις πολιτικές διαμάχες που εγώ δεν μπαίνω. Είμαι ήδη στην Περιφέρεια Αττικής. Βλέπω τις αντιπαλότητες, βλέπω τις αψιμαχίες. Δεν ιδρώνει το αυτί μου. Γιατί θεωρώ ότι αν μπω σε αυτή τη μάχη, είναι πολύ κακό. Όχι, να διαφωνούμε, αλλά σε αυτή τη χώρα πρέπει να μάθουμε να συζητάμε. Δηλαδή, εγώ ξέρω ότι αν μπω, ο κόσμος της σιωπής, ο κόσμος των τυφλών, ο κόσμος των αναπήρων θα χαρούν πάρα πολύ για το Θανασάκη», είπε.