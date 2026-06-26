Ελεάνα Παπαϊωάννου για τα αρνητικά σχόλια μετά την εμφάνιση με φουσκωμένη κοιλιά σε βιντεοκλίπ της: Σοκαρίστηκα, δεν το περίμενα από γυναίκες

Ελεάνα Παπαϊωάννου που βρισκόταν εκείνη την περίοδο στον 6ο μήνα της εγκυμοσύνης της, ενώ τώρα διανύει τον 8ο, τόνισε ότι έχει πάρει άδεια από τον γιατρό της προκειμένου να εργάζεται και πρόσθεσε πως δεν μπορεί να αντιληφθεί γιατί έλαβε χυδαία σχόλια από τη στιγμή, που όπως δήλωσε, δεν έθεσε σε κίνδυνο το έμβρυο.









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