Ελεάνα Παπαϊωάννου για τα αρνητικά σχόλια μετά την εμφάνιση με φουσκωμένη κοιλιά σε βιντεοκλίπ της: Σοκαρίστηκα, δεν το περίμενα από γυναίκες
Ελεάνα Παπαϊωάννου για τα αρνητικά σχόλια μετά την εμφάνιση με φουσκωμένη κοιλιά σε βιντεοκλίπ της: Σοκαρίστηκα, δεν το περίμενα από γυναίκες
Η τραγουδίστρια περιμένει το δεύτερό της παιδί και είναι στον 8ο μήνα της κύησης
Στα αρνητικά σχόλια που δέχτηκε όταν εμφανίστηκε με φουσκωμένη κοιλιά στο νέο της βιντεοκλίπ, αναφέρθηκε η Ελεάνα Παπαϊωάννου, εκφράζοντας την έκπληξή της για τις αντιδράσεις, τις οποίες, όπως είπε, δεν περίμενε, ιδιαίτερα από γυναίκες.
Η τραγουδίστρια παραχώρησε συνέντευξη στο Buongiorno, που προβλήθηκε την Παρασκευή 26 Ιουνίου, και μεταξύ άλλων στάθηκε στην κριτική που δέχτηκε μετά τη δημοσίευσή backstage υλικού από το νέο της βιντεοκλίπ με τίτλο «Οι Ματιές», στο οποίο εμφανίζεται να χορεύει, δείχνοντας τη φουσκωμένη της κοιλιά.
Η Ελεάνα Παπαϊωάννου που βρισκόταν εκείνη την περίοδο στον 6ο μήνα της εγκυμοσύνης της, ενώ τώρα διανύει τον 8ο, τόνισε ότι έχει πάρει άδεια από τον γιατρό της προκειμένου να εργάζεται και πρόσθεσε πως δεν μπορεί να αντιληφθεί γιατί έλαβε χυδαία σχόλια από τη στιγμή, που όπως δήλωσε, δεν έθεσε σε κίνδυνο το έμβρυο.
Πιο αναλυτικά, η τραγουδίστρια ανέφερε: «Σοκαρίστηκα, γιατί δεν μπορώ να διανοηθώ ότι υπάρχουν άνθρωποι που ζουν ανάμεσά μας και σκέφτονται έτσι, και είναι ελεύθεροι αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή, το ότι μια γυναίκα συνεχίζει τη δουλειά της εφόσον μπορεί και έχει τη δυνατότητα, και προφανώς έχει την άδεια από τον γιατρό που την παρακολουθεί. Συνεχίζει να κάνει τη δουλειά της και βλέπω ανθρώπους να γράφουν χυδαία και αισχρά σχόλια από κάτω από μια ανάρτηση, όπου εγώ ουσιαστικά ανέβασα ένα backstage από το βίντεοκλιπ μου πριν την κυκλοφορία του νέου μου τραγουδιού. Ε όχι, αν με ρωτάς, δεν το περίμενα αυτό το πράγμα. Και δεν το περίμενα κυρίως κι από γυναίκες».
Δείτε το βίντεο
Δείτε το backstage υλικό και το βιντεοκλίπ
Η τραγουδίστρια παραχώρησε συνέντευξη στο Buongiorno, που προβλήθηκε την Παρασκευή 26 Ιουνίου, και μεταξύ άλλων στάθηκε στην κριτική που δέχτηκε μετά τη δημοσίευσή backstage υλικού από το νέο της βιντεοκλίπ με τίτλο «Οι Ματιές», στο οποίο εμφανίζεται να χορεύει, δείχνοντας τη φουσκωμένη της κοιλιά.
Η Ελεάνα Παπαϊωάννου που βρισκόταν εκείνη την περίοδο στον 6ο μήνα της εγκυμοσύνης της, ενώ τώρα διανύει τον 8ο, τόνισε ότι έχει πάρει άδεια από τον γιατρό της προκειμένου να εργάζεται και πρόσθεσε πως δεν μπορεί να αντιληφθεί γιατί έλαβε χυδαία σχόλια από τη στιγμή, που όπως δήλωσε, δεν έθεσε σε κίνδυνο το έμβρυο.
Πιο αναλυτικά, η τραγουδίστρια ανέφερε: «Σοκαρίστηκα, γιατί δεν μπορώ να διανοηθώ ότι υπάρχουν άνθρωποι που ζουν ανάμεσά μας και σκέφτονται έτσι, και είναι ελεύθεροι αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή, το ότι μια γυναίκα συνεχίζει τη δουλειά της εφόσον μπορεί και έχει τη δυνατότητα, και προφανώς έχει την άδεια από τον γιατρό που την παρακολουθεί. Συνεχίζει να κάνει τη δουλειά της και βλέπω ανθρώπους να γράφουν χυδαία και αισχρά σχόλια από κάτω από μια ανάρτηση, όπου εγώ ουσιαστικά ανέβασα ένα backstage από το βίντεοκλιπ μου πριν την κυκλοφορία του νέου μου τραγουδιού. Ε όχι, αν με ρωτάς, δεν το περίμενα αυτό το πράγμα. Και δεν το περίμενα κυρίως κι από γυναίκες».
Δείτε το βίντεο
Δείτε το backstage υλικό και το βιντεοκλίπ
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