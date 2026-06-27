Η «μάχη» για τους καλύτερους τρίτους του Μουντιάλ 2026
Η «μάχη» για τους καλύτερους τρίτους του Μουντιάλ 2026
Με βάση το νέο format, η Σενεγάλη βρίσκεται αγκαλιά με την πρόκριση στους «32», ενώ ήδη έχουν προκριθεί ομάδες με 4 βαθμούς
Η εμφατική νίκη 5-0 της Σενεγάλης επί του Ιράκ έφερε ανακατατάξεις στη βαθμολογία των τρίτων των 12 ομίλων του Μουντιάλ 2026. Με βάση το νέο τρόπο διεξαγωγής, οι οκτώ καλύτεροι από τους 12 πρόκρίνονται στους «32».
Έτσι, οι Σενεγαλέζοι ουσιαστικά εξασφάλισαν την πρόκριση παρότι συγκέντρωσαν μόνο 3 βαθμούς, καθώς έχουν μακράν την καλύτερη διαφορά τερμάτων από όλους και είναι απίθανο να τους προσπεράσουν πέντε ομάδες, από τους πέντε ομίλους που παραμένουν σε εκκρεμότητα.
Στους «32» είναι ήδη οι ομάδες που έφτασαν τους 4 βαθμούς (Σουηδία, Ισημερινός, Βοσνία και Παραγουάη). Αποκλείστηκε -ουσιαστικά- η Σκωτία, ενώ σε... αναμμένα κάρβουνα βρίσκεται η Νότια Κορέα.
Όμιλος Αγ Ν Ι Η Τερμ. Διαφ. Β.
1. 6ος Σουηδία 3 1 1 1 7-7 0 4
2. 5ος Ισημερινός 3 1 1 1 2-2 0 4
3. 2ος Βοσνία 3 1 1 1 5-6 -1 4
4. 4ος Παραγουάη 3 1 1 1 2-4 -2 4
5. 9ος Σενεγάλη 3 1 0 2 8 6 +2 3
6. 12ος Κροατία 2 1 0 1 3-4 -1 3
Έτσι, οι Σενεγαλέζοι ουσιαστικά εξασφάλισαν την πρόκριση παρότι συγκέντρωσαν μόνο 3 βαθμούς, καθώς έχουν μακράν την καλύτερη διαφορά τερμάτων από όλους και είναι απίθανο να τους προσπεράσουν πέντε ομάδες, από τους πέντε ομίλους που παραμένουν σε εκκρεμότητα.
Στους «32» είναι ήδη οι ομάδες που έφτασαν τους 4 βαθμούς (Σουηδία, Ισημερινός, Βοσνία και Παραγουάη). Αποκλείστηκε -ουσιαστικά- η Σκωτία, ενώ σε... αναμμένα κάρβουνα βρίσκεται η Νότια Κορέα.
Όμιλος Αγ Ν Ι Η Τερμ. Διαφ. Β.
1. 6ος Σουηδία 3 1 1 1 7-7 0 4
2. 5ος Ισημερινός 3 1 1 1 2-2 0 4
3. 2ος Βοσνία 3 1 1 1 5-6 -1 4
4. 4ος Παραγουάη 3 1 1 1 2-4 -2 4
5. 9ος Σενεγάλη 3 1 0 2 8 6 +2 3
6. 12ος Κροατία 2 1 0 1 3-4 -1 3
7. 1ος Νότια Κορέα 3 1 0 2 2-3 -1 3
8. 10ος Αλγερία 2 1 0 1 2-4 -2 3
-----------------------------------------------------
9. 3ος Σκωτία 3 1 0 2 1-4 -3 3
10. 8ος Πράσινο Ακρωτήρι 2 0 2 0 2-2 0 2
11. 7ος Βέλγιο 2 0 2 0 1-1 0 2
12. 11ος Λ.Δ. Κονγκό 2 0 1 1 1-2 -1 1
8. 10ος Αλγερία 2 1 0 1 2-4 -2 3
-----------------------------------------------------
9. 3ος Σκωτία 3 1 0 2 1-4 -3 3
10. 8ος Πράσινο Ακρωτήρι 2 0 2 0 2-2 0 2
11. 7ος Βέλγιο 2 0 2 0 1-1 0 2
12. 11ος Λ.Δ. Κονγκό 2 0 1 1 1-2 -1 1
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα