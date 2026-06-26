Πίτσα Παπαδοπούλου: Δεν έχω κάνει θυσίες για το τραγούδι, αυτό μου έδωσε ζωή
Πίτσα Παπαδοπούλου: Δεν έχω κάνει θυσίες για το τραγούδι, αυτό μου έδωσε ζωή
Είμαι ακόμα ευτυχισμένη που τραγουδάω, ανέφερε
Στη σχέση που έχει αναπτύξει με το τραγούδι αναφέρθηκε η Πίτσα Παπαδοπούλου, ξεκαθαρίζοντας πως δεν θεωρεί ότι έκανε θυσίες για την καριέρα της, αφού όπως ανέφερε, η μουσική ήταν αυτή που της έδινε πάντα ζωή.
Η τραγουδίστρια παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή Super Κατερίνα, που προβλήθηκε την Παρασκευή 26 Ιουνίου, μιλώντας μεταξύ άλλων για τη μακροχρόνια πορεία της στο ελληνικό τραγούδι, ενώ παράλληλα έδωσε και μία συμβουλή στους νέους καλλιτέχνες.
Αρχικά, η Πίτσα Παπαδοπούλου δήλωσε: «Δεν έχω κάνει θυσίες για το τραγούδι, γιατί το τραγούδι μου έδωσε ζωή, και καλή ζωή. Ακόμη είμαι ευτυχισμένη που τραγουδάω» και στη συνέχεια πρόσθεσε, απευθυνόμενη στους τραγουδιστές της νέας γενιάς: «Θα συμβούλευα τους νέους καλλιτέχνες να ακούν αυτούς που πρέπει να ακούν και να αγαπούν αυτό που κάνουν. Με την έννοια ότι αν θέλουν λαϊκό, θα ακούσουν λαϊκό, αν θέλουν ένα άλλο είδος, να το ακούσουν και να το δουλέψουν. Υπομονή, είναι πολύ δύσκολη δουλειά».
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Σε άλλο σημείο, η τραγουδίστρια μοιράστηκε τη συνεργασία της που ξεχωρίζει, σχολιάζοντας: «Ξεχωρίζω τη συνεργασία μου με τον Μανώλη Χιώτη. Υπάρχει ένα έργο που κάνω η μητέρα του Μανώλη Χιώτη, εκεί συγκινούμαι γιατί αυτά που λέει το έργο, τα έχω ζήσει μαζί του».
Η τραγουδίστρια παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή Super Κατερίνα, που προβλήθηκε την Παρασκευή 26 Ιουνίου, μιλώντας μεταξύ άλλων για τη μακροχρόνια πορεία της στο ελληνικό τραγούδι, ενώ παράλληλα έδωσε και μία συμβουλή στους νέους καλλιτέχνες.
Αρχικά, η Πίτσα Παπαδοπούλου δήλωσε: «Δεν έχω κάνει θυσίες για το τραγούδι, γιατί το τραγούδι μου έδωσε ζωή, και καλή ζωή. Ακόμη είμαι ευτυχισμένη που τραγουδάω» και στη συνέχεια πρόσθεσε, απευθυνόμενη στους τραγουδιστές της νέας γενιάς: «Θα συμβούλευα τους νέους καλλιτέχνες να ακούν αυτούς που πρέπει να ακούν και να αγαπούν αυτό που κάνουν. Με την έννοια ότι αν θέλουν λαϊκό, θα ακούσουν λαϊκό, αν θέλουν ένα άλλο είδος, να το ακούσουν και να το δουλέψουν. Υπομονή, είναι πολύ δύσκολη δουλειά».
Δείτε το βίντεο
Σε άλλο σημείο, η τραγουδίστρια μοιράστηκε τη συνεργασία της που ξεχωρίζει, σχολιάζοντας: «Ξεχωρίζω τη συνεργασία μου με τον Μανώλη Χιώτη. Υπάρχει ένα έργο που κάνω η μητέρα του Μανώλη Χιώτη, εκεί συγκινούμαι γιατί αυτά που λέει το έργο, τα έχω ζήσει μαζί του».
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