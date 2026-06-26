Πίτσα Παπαδοπούλου: Δεν έχω κάνει θυσίες για το τραγούδι, αυτό μου έδωσε ζωή

«

» και στη συνέχεια πρόσθεσε, απευθυνόμενη στους τραγουδιστές της νέας γενιάς:



Σε άλλο σημείο, η τραγουδίστρια μοιράστηκε τη συνεργασία της που ξεχωρίζει, σχολιάζοντας: « Ξεχωρίζω τη συνεργασία μου με τον Μανώλη Χιώτη. Υπάρχει ένα έργο που κάνω η μητέρα του Μανώλη Χιώτη, εκεί συγκινούμαι γιατί αυτά που λέει το έργο, τα έχω ζήσει μαζί του ».