Βαλέρια Κουρούπη: Άφησα πράγματα και είπα πολλά «όχι» για να είμαι με το παιδί μου, βλέπω ότι έχω κάνει πολύ καλή δουλειά
Βαλέρια Κουρούπη: Άφησα πράγματα και είπα πολλά «όχι» για να είμαι με το παιδί μου, βλέπω ότι έχω κάνει πολύ καλή δουλειά
Δεν είχα το κόλλημα της Ελληνίδας μάνας, η οποία δεν κάνει βήμα χωρίς τον γιο της, διευκρίνισε η ηθοποιός
Τον τρόπο με τον οποίο μεγάλωσε τον γιο της που σήμερα είναι 22 ετών περιέγραψε η Βαλέρια Κουρούπη. Η ηθοποιός τόνισε πρώτα απ΄όλα ότι αισθάνεται ικανοποιημένη από την ανατροφή που του έδωσε.
Προκειμένου να βρίσκεται όσο περισσότερο δίπλα του και να περνάει πολύ και ποιοτικό χρόνο μαζί του, επέλεξε να πει πολλά «όχι» Παρόλα αυτά, όπως ξεκαθάρισε, ότι δεν είναι προσκολλημένη πάνω του. Αντιθέτως, του έμαθε να λειτουργεί αυτόνομα.
Μιλώντας για τον γιο της, Οδυσσέα, η Βαλέρια Κουρούπη εξομολογήθηκε στην εκπομπή «Buongiorno», στην οποία ήταν καλεσμένη την Παρασκευή 26 Ιουνίου: «Ο γιος μου είναι 22 ετών και τώρα που μεγάλωσε και γυρνάω στο παρελθόν, βλέπω ότι έχω κάνει πολύ καλή δουλειά. Ήμουν πολύ εκεί και χρονικά και ποιοτικά. Είπα πολλά “όχι” για να είμαι κοντά του, χωρίς να έχω αυτό το κόλλημα της Ελληνίδας μάνας, η οποία δεν κάνει βήμα χωρίς τον γιο της. Ήθελα να είναι αυτόνομος και τώρα τον καμαρώνω. Θεωρώ ότι είμαι πολύ τυχερή που ήρθε αυτό το παιδί στη ζωή μου».
Δείτε το βίντεο με όσα είπε
Μεταξύ άλλων, η Βαλέρια Κουρούπη εξήγησε πώς οδηγήθηκε στην υποκριτική. Όπως είπε, είχε πάρει από νωρίς την απόφαση να μη δώσει πανελλήνιες, ενώ θεώρησε πως μέσα από το επάγγελμα του ηθοποιού θα μπορούσε να εξελιχθεί ως άνθρωπος. «Δεν ήθελα να δώσω πανελλήνιες. Και λέω τι θα κάνω τώρα στη ζωή μου που πρέπει να πάρω μία απόφαση για το επόμενο βήμα. Και λέω θα πάω σε μία σχολή που να ξυπνάω το πρωί και να πηγαίνω χαρούμενη. Και σκέφτηκα τη Δραματική για να εξελιχθώ σαν άνθρωπος», σημείωσε.
Προκειμένου να βρίσκεται όσο περισσότερο δίπλα του και να περνάει πολύ και ποιοτικό χρόνο μαζί του, επέλεξε να πει πολλά «όχι» Παρόλα αυτά, όπως ξεκαθάρισε, ότι δεν είναι προσκολλημένη πάνω του. Αντιθέτως, του έμαθε να λειτουργεί αυτόνομα.
Μιλώντας για τον γιο της, Οδυσσέα, η Βαλέρια Κουρούπη εξομολογήθηκε στην εκπομπή «Buongiorno», στην οποία ήταν καλεσμένη την Παρασκευή 26 Ιουνίου: «Ο γιος μου είναι 22 ετών και τώρα που μεγάλωσε και γυρνάω στο παρελθόν, βλέπω ότι έχω κάνει πολύ καλή δουλειά. Ήμουν πολύ εκεί και χρονικά και ποιοτικά. Είπα πολλά “όχι” για να είμαι κοντά του, χωρίς να έχω αυτό το κόλλημα της Ελληνίδας μάνας, η οποία δεν κάνει βήμα χωρίς τον γιο της. Ήθελα να είναι αυτόνομος και τώρα τον καμαρώνω. Θεωρώ ότι είμαι πολύ τυχερή που ήρθε αυτό το παιδί στη ζωή μου».
Δείτε το βίντεο με όσα είπε
Μεταξύ άλλων, η Βαλέρια Κουρούπη εξήγησε πώς οδηγήθηκε στην υποκριτική. Όπως είπε, είχε πάρει από νωρίς την απόφαση να μη δώσει πανελλήνιες, ενώ θεώρησε πως μέσα από το επάγγελμα του ηθοποιού θα μπορούσε να εξελιχθεί ως άνθρωπος. «Δεν ήθελα να δώσω πανελλήνιες. Και λέω τι θα κάνω τώρα στη ζωή μου που πρέπει να πάρω μία απόφαση για το επόμενο βήμα. Και λέω θα πάω σε μία σχολή που να ξυπνάω το πρωί και να πηγαίνω χαρούμενη. Και σκέφτηκα τη Δραματική για να εξελιχθώ σαν άνθρωπος», σημείωσε.
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