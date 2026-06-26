Η Σοφία Βογιατζάκη και η Αποστολία Ζώη αναβίωσαν σκηνή από το «Είσαι το ταίρι μου», δείτε το βίντεο
Η Σοφία Βογιατζάκη και η Αποστολία Ζώη αναβίωσαν σκηνή από το «Είσαι το ταίρι μου», δείτε το βίντεο
Η ηθοποιός επέστρεψε στον ρόλο της Τούλας που είχε υποδυθεί στη σειρά, ενώ η τραγουδίστρια έγινε η Στέλλα, την οποία είχε ενσαρκώσει η Βίκυ Σταυροπούλου
Μία από τις πιο γνωστές σκηνές από το «Είσαι το ταίρι μου» αναβίωσαν η Σοφία Βογιατζάκη και η Αποστολία Ζώη. Η ηθοποιός επανήλθε και πάλι στον ρόλο της «Τούλας», τον οποίο είχε υποδυθεί στη σειρά πριν από είκοσι πέντε χρόνια. Από την άλλη, η τραγουδίστρια έγινε για λίγο η «Στέλλα», την οποία είχε ενσαρκώσει η Βίκυ Σταυροπούλου.
Στο κλιπ που δημοσίευσε η Αποστολία Ζωή στο Instagram σηκώνεται από την καρέκλα ως τηλεοπτική «Στέλλα» για να χορέψει, μόλις αρχίζουν να παίζουν τα μουσικά όργανα. Τότε, η Σοφία Βογιατζάκη ως «Τούλα» την αποπαίρνει, λέγοντάς της: «Κάτσε μωρή, με το πους ακούς κλαρίνο αμέσως...» για να ακολουθήσει ένας χιουμοριστικός διάλογος ανάμεσά τους. «Είναι επίσημο: ξεκίνησε η σεζόν των πανηγυριών», αναφέρεται πάνω στο βίντεο.
Δείτε το βίντεο
Στο κλιπ που δημοσίευσε η Αποστολία Ζωή στο Instagram σηκώνεται από την καρέκλα ως τηλεοπτική «Στέλλα» για να χορέψει, μόλις αρχίζουν να παίζουν τα μουσικά όργανα. Τότε, η Σοφία Βογιατζάκη ως «Τούλα» την αποπαίρνει, λέγοντάς της: «Κάτσε μωρή, με το πους ακούς κλαρίνο αμέσως...» για να ακολουθήσει ένας χιουμοριστικός διάλογος ανάμεσά τους. «Είναι επίσημο: ξεκίνησε η σεζόν των πανηγυριών», αναφέρεται πάνω στο βίντεο.
Δείτε το βίντεο
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