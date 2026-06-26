Η Σοφία Βογιατζάκη και η Αποστολία Ζώη αναβίωσαν σκηνή από το «Είσαι το ταίρι μου», δείτε το βίντεο

Η ηθοποιός επέστρεψε στον ρόλο της Τούλας που είχε υποδυθεί στη σειρά, ενώ η τραγουδίστρια έγινε η Στέλλα, την οποία είχε ενσαρκώσει η Βίκυ Σταυροπούλου