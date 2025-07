Η Κάιλι Μινόγκ εντυπωσίασε στην Πλατεία Νερού - Δείτε βίντεο

Το αθηναϊκό κοινό ξεσήκωσε η Κάιλι Μινόγκ με τη συναυλία που έδωσε το βράδυ της Παρασκευής 18 Ιουλίου στην Πλατεία Νερού στο πλαίσιο του Release Athens.Η διάσημη τραγουδίστρια που λίγο πριν συναντήσει τους Έλληνες θαυμαστές της εξέφρασε μέσα από δηλώσεις της την αγάπη της για την Ελλάδα ανέβηκε στη σκηνή και ερμήνευσε μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της, σε μια μοναδική ποπ βραδιά.Γεμάτη ενέργεια και αλλάζοντας εντυπωσιακά κοστούμια, η Μινόγκ τραγούδησε, χόρεψε και «ταξίδεψε» τους θεατές με διάσημα κομμάτια της, όπως το «Can't Get You Out of My Head» και το «Spinning Around», ενώ τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πλημμύρισαν με βίντεο από την εμφάνιση της 58χρονης ποπ σταρ.