Το θεόστενο φόρεμα της Κιμ Καρντάσιαν, η «ρομαντική» Κένταλ Τζένερ και η υπερπαραγωγή Ιβάνκα - Οι εμφανίσεις που γοήτευσαν στη Βενετία

Riuscite già a sentire la marcia nuziale risuonare tra i canali di Venezia? Il solenne “lo voglio” degli sposi? Gli applausi commossi degli invitati? Tra poche ore tutto questo diventerà realtà: Jeff Bezos e Lauren Sanchez si prometteranno amore eterno con una cerimonia da sogno, attesa dal mondo intero e ambitissima da chiunque avrebbe voluto ricevere un invito. Tra gli arrivi più notati, spicca una delle coppie più affascinanti (e riservate) di Hollywood: Vittoria Ceretti e Leonardo DiCaprio. Eterea e sofisticata, Vittoria ha incantato con un abito dai toni polverosi e cipriati, caratterizzato da uno scollo all’americana con delicata applicazione floreale su una spalla, ripresa anche al centro del décolleté. La gonna in chiffon, fluida e romantica, è alleggerita da un tocco di sensualità grazie alle stringhe laterali che percorrono l’intera lunghezza. A completare il look, un raccolto iper chic e un collier bon ton che esalta l’eleganza senza tempo della top model. Al suo fianco, Leonardo DiCaprio ha mantenuto il suo profilo basso, come da copione: cappellino in testa e passo discreto, ha cercato anche questa volta di sottrarsi ai riflettori, lasciando che fosse Vittoria a brillare. Con performance spettacolari attese e un’atmosfera esclusiva, l’attenzione è tutta su Venezia: il mondo guarda con curiosità a ciò che Jeff Bezos e Lauren Sanchez hanno in serbo per il loro grande giorno. [📷 📹 Getty Images] #whoopsee #vittoriaceretti #dicaprio #bezos