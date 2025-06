Οι AC/DC επιστρέφουν στην Αυστραλία για πέντε συναυλίες μετά από μία δεκαετία

συναυλίες, στην πατρίδα τους την Αυστραλία επιστρέφουν έπειτα από μια δεκαετία, οι θρυλικοί AC/DC.

Για πέντεΗ περιοδεία θα ξεκινήσει στις 12 Νοεμβρίου στη Μελβούρνη και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 14 Δεκεμβρίου στο Μπρίσμπεϊν.Ο προγραμματισμός περιλαμβάνει εμφανίσεις στο Σίδνεϊ στις 21 Νοεμβρίου, στην Αδελαΐδα στις 30 Νοεμβρίου και στο Περθ στις 4 Δεκεμβρίου. Θα τους συνοδεύσουν η αυστραλιανή ροκ μπάντα Amyl and the Sniffers.Στις 28 Μαΐου, οι AC/DC ολοκλήρωσαν την περιοδεία τους «Power Up» στη Βόρεια Αμερική με 10 sold out εμφανίσεις. Το φινάλε δόθηκε με μια κατάμεστη συναυλία στο Huntington Bank Field του Κλίβελαντ, όπου χιλιάδες θαυμαστές αποθέωσαν το θρυλικό συγκρότημα.Το ευρωπαϊκό σκέλος, το οποίο περιλαμβάνει 15 εμφανίσεις, θα ξεκινήσει στις 26 Ιουνίου στην Πράγα και θα ολοκληρωθεί στις 21 Αυγούστου στο Εδιμβούργο της Σκωτίας.Η περιοδεία του συγκροτήματος αποτελεί φόρο τιμής στο ομότιτλο άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 2020 και κατέκτησε την κορυφή του ARIA chart στην Αυστραλία και άλλων 20 χωρών σε όλο τον κόσμο. Αποτελεί επίσης το τρίτο Νο.1 των AC/DC στο Billboard 200 και ένα από τα άλμπουμ με τις καλύτερες πωλήσεις του 2020 παγκοσμίως. Επιπλέον, ήταν υποψήφιο στα βραβεία Grammy στις κατηγορίες «Καλύτερο Ροκ Αλμπουμ», «Καλύτερη Ροκ Ερμηνεία» και «Καλύτερο Μουσικό Βίντεο» για το «Shot In The Dark».