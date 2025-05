Τζάνετ Τζάκσον: Δεν θεωρώ τον εαυτό μου είδωλο, είπε για το βραβείο που έλαβε στα American Music Awards

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη American Music Awards (@amas)

Η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια εμφανίστηκε στη σκηνή και τραγούδησε το «Someone to Call My Lover» από το 2001. Η εμφάνισή της κορυφώθηκε με το «All for You», το οποίο παρουσίασε σε μια φανκι εκδοχή με χορευτικό διάλειμμα και ένα εντυπωσιακό σόλο κιθάρας.



Δείτε βίντεο από την εμφάνισή της





Σε μια βραδιά αφιερωμένη στη μουσική, η Τζάνετ Τζάκσον βρέθηκε στο επίκεντρο των American Music Awards 2025 , καθώς τιμήθηκε με το βραβείο «Icon», μια από τις υψηλότερες διακρίσεις της διοργάνωσης. Η απονομή πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 13 Μαΐου και μεταδόθηκε στις 26 Μαΐου ζωντανά από το Λας Βέγκας μέσω CBS και Paramount+.Την απονομή του βραβείου έκανε η ηθοποιός. Η Τζάκσον ξεκίνησε την ομιλία της με λόγια αγάπης και ευγνωμοσύνης: «Σας αγαπώ πάρα πολύ. Είμαι τόσο ευγνώμων. Δεν είναι ασέβεια, αλλά δεν θεωρώ τον εαυτό μου είδωλο», είπε και έπειτα μίλησε για τις αξίες με τις οποίες μεγάλωσε: «Η οικογένειά μου, εγώ, το όνειρό μας δεν ήταν ποτέ να γίνουμε διάσημοι. Δεν μεγαλώσαμε με αυτόν τον στόχο. Είχαμε πάντοτε μια ιδιαίτερη αγάπη για τη μουσική, τον χορό, το τραγούδι — και η φήμη ήταν αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς και αφοσίωσης. Η ιστορία μου, η ιστορία της οικογένειάς μου, είναι πραγματικά μια αμερικανική ιστορία. Αυτό θα μπορούσε να συμβεί μόνο στην Αμερική».Αναφέρθηκε ακόμη στη δύναμη της έμπνευσης, εκφράζοντας την ελπίδα, ότι έχει καταφέρει να επηρεάσει νέους καλλιτέχνες: «Ελπίζω να ήμουν έμπνευση για άλλους καλλιτέχνες να ακολουθήσουν τα όνειρά τους και να πετύχουν». Αφού ευχαρίστησε την ομάδα της και τους θαυμαστές της, κατέληξε με συγκίνηση: «Χάρη σε εσάς και στον Θεό, στέκομαι σήμερα εδώ. Θέλω να ευχαριστήσω τα AMAs για αυτήν την τιμή, για την οποία είμαι ταπεινά ευγνώμων — και, τέλος, θέλω να πω: κρατήστε τον Θεό σε κάθε πτυχή της ζωής σας, γιατί εκείνος θέλει να είναι. Σας αγαπώ πολύ».Το βραβείο «Icon» απονέμεται σε καλλιτέχνες που έχουν επιδείξει «αναμφισβήτητη πολιτιστική και παγκόσμια επιρροή στη μουσική βιομηχανία». Προηγούμενοι τιμώμενοι περιλαμβάνουν τη Ριάνα (2013) και τον Λάιονελ Ρίτσι (2022). Η φετινή εμφάνιση της Τζάκσον στα AMAs ήταν η πρώτη τηλεοπτική ζωντανή εμφάνισή της από το 2018. Παράλληλα, έχει επιστρέψει στο Resorts World για τη νέα περίοδο του residency της «JANET JACKSON: LAS VEGAS», με έξι παραστάσεις από 21 έως 31 Μαΐου.Φωτογραφία: AFP