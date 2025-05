Eurovision 2025: Απόψε ο μεγάλος τελικός με την Ελλάδα - Η σειρά εμφάνισης των χωρών, τα προγνωστικά και η Κλαυδία

Η σειρά εμφάνισης και τα τραγούδια του τελικού



Τα προγνωστικά για τον μεγάλο τελικό

Η Κλαυδία με την Αστερομάτα

Η αυλαία του 69ου τελικού της Eurovision ανοίγει απόψε, Σάββατο 17 Μαΐου, στη Βασιλεία της Ελβετίας, με την Κλαυδία να εκπροσωπεί την Ελλάδα με το τραγούδι « Αστερομάτα ».Η ελληνική συμμετοχή, η οποία ξεχώρισε στον δεύτερο ημιτελικό , θα εμφανιστεί στη 17η θέση, με το βλέμμα στραμμένο σε μία δυναμική παρουσία στη σκηνή του St. Jakobshalle.Η μεγάλη βραδιά θα μεταδοθεί απευθείαςκαι το Δεύτερο Πρόγραμμα στις 22:00. Τη μετάδοση θα σχολιάσουν ηκαι ο, ενώ το 12άρι της ελληνικής κριτικής επιτροπής θα ανακοινώσει ηΠαράλληλα, στο στούντιο του Δεύτερου Προγράμματος 103,7 θα βρίσκεται ο Δημήτρης Μεϊδάνης, προσφέροντας συνεντεύξεις και στοιχεία από την ιστορία του διαγωνισμού κατά τη διάρκεια των διαφημιστικών διαλειμμάτων.: οι 20 που προκρίθηκαν από τους δύο ημιτελικούς, οι «Big Five» (Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία), καθώς και η διοργανώτρια Ελβετία. Η σειρά εμφάνισης έχει ως εξής: Νορβηγία, Λουξεμβούργο, Εσθονία, Ισραήλ, Λιθουανία, Ισπανία, Ουκρανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστρία, Ισλανδία, Λετονία, Ολλανδία, Φινλανδία, Ιταλία, Πολωνία, Γερμανία, Ελλάδα, Αρμενία, Ελβετία, Μάλτα, Πορτογαλία, Δανία, Σουηδία, Γαλλία, Άγιος Μαρίνος, Αλβανία.1. Νορβηγία - Kyle Alessandro - Lighter2. Λουξεμβούργο – Λόρα Θορν – La poupée monte le son3. Εσθονία - Tommy Cash - Espresso Macchiato4. Ισραήλ – Γιουβάλ Ραφαέλ – New Day Will Rise5. Λιθουανία – Katarsis – Tavo akys6. Ισπανία - Melody - Esa diva7. Ουκρανία - Ziferblat - Bird of Pray8. Ηνωμένο Βασίλειο - Remember Monday - What The Hell Just Happened?9. Αυστρία – JJ – Wasted Love10. Ισλανδία - VAEB - Roa11. Λετονία – Tautumeitas – Bur man laimi12. Ολλανδία - Claude - C’est la vie13. Φινλανδία – Έρικα Βίκμαν – Ich komme14. Ιταλία - Λούτσιο Κόρσι - Volevo essere un duro15. Πολωνία - Justyna Steczkowska - Gaja16. Γερμανία - Abor & Tynna - Baller17. Ελλάδα – Κλαυδία – Αστερομάτα18. Αρμενία – Parg – Survivor19. Ελβετία - Zoë Më - Voyage20. Μάλτα – Μιριάνα Κόντε – Serving21. Πορτογαλία - Napa - Deslocado22. Δανία – Sissal – Hallucination23.- KAJ - Bara Bada Bastu24. Γαλλία - Λουάν - Maman25. Άγιος Μαρίνος - Gabry Ponte - Tutta l’Italia26. Αλβανία - Shkodra Elektronike - ZjermΣύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχημάτων για τη Eurovision , η Σουηδία φαίνεται να ηγείται της κούρσας, με το συγκρότημα KAJ και το τραγούδι, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση και ξεχωρίζοντας ως το μεγάλο φαβορί.με τον JJ και το Wasted Love, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται η Γαλλία με τη Louane και το κομμάτι Maman. Την πρώτη πεντάδα των υποψηφίων για τη νίκη συμπληρώνουν η Ολλανδία με το C’est La Vie του Claude και η Φινλανδία με την Erika Vikman και το Ich komme.Η Ελλάδα βρίσκεται πλέον στην 15η θέση της κατάταξης, ενώ μέχρι πριν μερικές ημέρες βρισκόταν στην 22η. Η θέση αυτή δεν την καθιστά φαβορί, αλλά ούτε και outsider, υποδηλώνοντας ότι υπάρχει μεν μια θετική αποδοχή, χωρίς όμως να θεωρείται επικρατέστερη για υψηλή διάκριση αυτή τη στιγμή. Όπως κάθε χρόνο όμως, η Eurovision κρύβει εκπλήξεις, συνεπώς θα υπάρχουν ανατροπές κατά τη διάρκεια του τελικού.Αξίζει επίσης να σημειωθεί, πως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η εμφάνιση της Κλαυδίας έχει εκατοντάδες χιλιάδες views και αποθεωτικά σχόλια από τους φαν του διαγωνισμού στο εξωτερικό. Οι τρεις χώρες που φαίνεται να συγκεντρώνουν τις λιγότερες πιθανότητες σύμφωνα με τα στοιχήματα είναι η Ισλανδία με το Róa των Væb, η Πορτογαλία με το Deslocado από τον Napa και η Αρμενία, η οποία βρίσκεται στην τελευταία θέση, με το τραγούδι Survivor από τον Parg.Η Κλαυδία θα ανέβει στη σκηνή στη 17η θέση με την «Αστερομάτα», ένα τραγούδι σε σύνθεση των Arcade και της ίδιας, με στίχους των Arcade. Τη σκηνική επιμέλεια έχει αναλάβει ο Φωκάς Ευαγγελινός, με συνεργάτη του τον Χρήστο Νικολάου.Τη νεαρή τραγουδίστρια πλαισιώνει επί σκηνής η Χριστίνα Καλιακάτσου, ενώ τη δημιουργική ομάδα της σκηνικής εμφάνισης αποτελούν οι Χρήστος Μαγκανάς (video artist), Deux Hommes (fashion designer), Γιάννης Μουρίκης (set designer) και Γιώργος Τέλλος (light designer). Στο backstage, το μακιγιάζ και το hairstyling έχουν επιμεληθεί ο Δημήτρης Πινίρος και ο Θάνος Λιατίφης (The Men Artists), ενώ η Τέσσυ Κομμένη έχει αναλάβει το στυλιστικό κομμάτι. Η φωνητική προετοιμασία έγινε υπό την καθοδήγηση της Μάχης Νιλ.Η παρουσίαση όλων των συμμετοχών θα γίνει με πλήρεις υπηρεσίες προσβασιμότητας - διερμηνεία στην ελληνική νοηματική γλώσσα, υπότιτλους και χωρίς διακοπές για διαφημίσεις - μέσα από το Eurovision Channel, το ειδικό κανάλι του ERTFLIX.