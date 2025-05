Τελικός Eurovision 2025: Τι ώρα είναι σήμερα (17/5) στην ΕΡΤ1 - Πότε εμφανίζεται η Κλαυδία

Η σειρά εμφάνισης στον τελικό της Eurovision 2025

Έφτασε η μεγάλη ώρα για τον τελικό της Eurovision 2025 που θα διεξαχθεί απόψε στις 22:00 στη Βασιλεία της Ελβετίας, με τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ1 και σε σχολιασμό Μαρίας Κοζάκου και Γιώργου Καπουτζίδη.Συνολικά 26 χώρες θα ανέβουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τη νίκη. Πρόκειται για τις 10 που προκρίθηκαν από τον Α' Ημιτελικό (η Κύπρος αποκλείστηκε), τις 10 που προκρίθηκαν από τον Β' Ημιτελικό - ανάμεσά τους και η Ελλάδα - τις Big Five (Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία και Ιταλία) και την διοργανώτρια χώρα (Ελβετία).Η Κλαυδία με την «Αστερομάτα» θα εμφανιστεί 17η στη σκηνή στην αρένα St. Jakobshalle. Την αυλαία θα ανοίξει η Νορβηγία, ενώ το διαγωνιστικό κομμάτι θα κλείσει η Αλβανία.1.Νορβηγία: Kyle Alessandro – «Lighter»2.Λουξεμβούργο: Laura Thorn – «La Poupée Monte Le Son»3.Εσθονία: Tommy Cash – «Espresso Macchiato»4.Ισραήλ: Yuval Raphael – «New Day Will Rise»5.Λιθουανία: Katarsis – «Tavo Akys»6.Ισπανία: Melody – «Esa Diva»7.Ουκρανία: Ziferblat – «Bird of Pray»8.Ηνωμένο Βασίλειο: Remember Monday – «What The Hell Just Happened?»9.Αυστρία: JJ – «Wasted Love»