Τρύφωνας Σαμαράς για Μαρίνα Σάττι: Δεν μου άρεσε το styling, τα κοτσιδάκια ήταν υπερβολικά, πολύ μπεμπέκα

μίλησε για τηκαι μοιράστηκε την άποψή του για την ερμηνεία της και το styling που επέλεξε. Επίσης, σχολίασε τους παρουσιαστές, Θανάση Αλευρά και Ζερόμ Καλούτα, που ανέλαβαν φέτος τη συγκεκριμένη θέση στον μουσικό διαγωνισμό αλλά και το «TV Queen».Ο γνωστός κομμωτής έκανε δηλώσεις στην εκπομπή «Breakfast@star».Αρχικά, ανέφερε: «Τη Μαρίνα Σάττι τη λατρεύω, νομίζω ότι είναι από τις ανερχόμενες, είναι και λίγο κουλτουριάρα, έχει ένα δικό της στυλ, μ' αρέσει. Θα προτιμούσα να τονίσει λίγο περισσότερο τη φώνη της και όχι τόσο τον χορό. Γιατί συμφώνησα με αυτό που είπαν ότι δείξανε πάρα πολύ χορό, με 4 χορευτές δίπλα, δεν το χρειαζόταν νομίζω. Έχει τέτοια φωνάρα η Μαρίνα. Να πάω εγώ που δεν έχω φωνή, να μου βάλουν τέσσερις χορευτές, αλλά η Μαρίνα Σάττι δεν τους χρειάζεται».Σχετικά με το look της στον διαγωνισμό, ο Τρύφωνας Σαμαράς σχολίασε: «Το styling δεν μου άρεσε, αυτό το balloon [σ.σ. η φούστα], δεν νομίζω ότι την αντιπροσωπεύει. Τα κοτσιδάκια ήταν too much, πολύ μπεμπέκα, ήταν σαν να έλεγε την “Πιπίλα”, θυμάσαι ένα τραγούδι που έχω πει;».Συγχρόνως, για τους παρουσιαστές είπε: «Δεν μπορώ να πω κάτι. Λατρεύω τον Θανάση Αλευρά είναι από τους πιο ταλαντούχους ηθοποιούς. Τώρα, είναι διαφορετικό να είσαι ηθοποιός από το να είσαι παρουσιαστής. Δεν ξέρω και τι κατεύθυνση τους έδωσαν».Τέλος, σε ερώτηση για το νέο ριάλιτι «TV Queen», ο Τρύφωνας Σαμαράς σημείωσε: «Έχω παρακολουθήσει λίγο το TV Queen, μου αρέσει η Ιωάννα Μαλέσκου, έχει κάτι αριστοκρατικό. Εσείς βλέπετε ότι θα μπορούσα να είμαι, άλλοι δεν με βλέπουν. Δεν έχω παράπονο, δεν μου λείπει η τηλεόραση. Αν θέλουν κάποιοι να είμαι, καλώς!».