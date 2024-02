Ο Μουτσινάς, η Τατιάνα, η Μπακοδήμου και τα ρεκόρ των «Οικογενειακών Ιστοριών»

Φωτογραφία: NDPPHOTO

Κλείσιμο

Είναι λογικό, ως ένα βαθμό, να υπάρχει κινητικότητα και να αναπτύσσονται σενάρια, όταν έχει ανοίξει για τα καλά το μεταγραφικό τηλεοπτικό παζάρι και το Τριώδιο. Όμως κάποια πράγματα δεν μπορούν να σταθούν εύκολα ως ενδεχόμενα. Για παράδειγμα ο Νίκος Μουτσινάς δεν μπήκε ποτέ σε συζήτηση για το «Deal». Το οποίο συνεχίζει να αναζητά τον διάδοχο του Χρήστου Φερεντίνου. Δίχως άγχος και βιαστικές κινήσεις καθώς τα δικαιώματα τα έχει για πέντε χρόνια ο Alpha…Λογικά ο Νίκος θα επιλέξει να στρογγυλοκαθίσει σε μία καρέκλα κριτικής επιτροπής και να έχει ήσυχο το κεφάλι του. Η μία είναι στο «Just the two of us» και η άλλη στο «Your face sounds familiar»… Ραντεβού γίνονται και συζητήσεις γίνονται.Θα είναι ο Alpha; Θα είναι το Star; Πάντως σίγουρα δεν θα είναι ο ΣΚΑΪ, το κανάλι που θα διεκδικήσει και θα κατακτήσει την Μαρία Μπακοδήμου . Απόλυτα λογικό το βρίσκω.Δεν προγραμματίζεται καμία νέα εκπομπή στον Alpha, η οποία θα είναι στα πρότυπα των ζωντανών ψυχαγωγικών μαγκαζίνο. Το μεσημέρι θα παραμείνει ητην οποία το κανάλι στηρίζει απόλυτα και επιθυμεί να ανανεώσει το συμβόλαιο και η λογική του σχεδιασμού λέει πως αν προκύψει κενό υπάρχουν τηλεπαιχνίδια και φυσικά οι «Οικογενειακές ιστορίες» οι οποίες βεβαίως βεβαίως στην web tv του σταθμού είναι στην τρίτη θέση των προτιμήσεων του κοινού, με τις επισκέψεις να σπάνε το φράγμα του 1,5 εκατομμυρίου. Στην πρώτη θέση οκαι στην δεύτερη το. Οι υπόλοιποι απλά ψάχνουμε το δυναμικό κοινό…Τα beef, που είναι και της μόδας, αρχίζουν να επηρεάζουν αρνητικά την εμπορική δυναμική των τηλεπερσόνων. Αυτό σημαίνει ότι αν δεν αφήσουν στην γωνία, καβγάδες, τοξικότητα και αντιπαραθέσεις από εκπομπή σε εκπομπή θα βρεθούν προ εκπλήξεων καθώς ήδη οι διαφημίστες κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου.Κούρασε αφάνταστα και η ιστορία με τα μπλοκ και οι μετάνοιες για το ξεμπλόκ. Τι ντροπή όλη αυτή η ιστορία…Πόσο άδοξα εξελίχθηκε η μεταγραφή του « Ερωτα Φυγά ». Κείμενα, ρεπορτάζ, σκαλέτες, τσάμπα. Η σειρά «πληγώθηκε» από όλη αυτή την αναστάτωση και φυσικά δεν υπήρχε από νωρίς προοπτική να συνεχιστεί.Πιο ενημερωτικός ο ΣΚΑΪ την επόμενη σεζόν. Θα λείψουν κάποιες ψυχαγωγικές εκπομπές. Υπό συζήτηση το μέλλον του «My style rocks» αλλά και του «Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από την δική σου». Ας ην εκπλαγούμε επίσης αν ο Χρήστος Φερεντίνος παρουσιάσει ένα άλλο τηλεπαιχνίδι… Το σενάριο με την Νατάσα Γιάμαλη μάλλον «ναυάγησε» οριστικά.έχει κάνει ήδη τρία ραντεβού. Κανείς δεν το ξέρει. Απομένουν οι υπογραφές… Ποια παρουσιάστρια ετοιμάζει μεγάλη κίνηση;