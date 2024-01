Ιατροδικαστής και ετεροθαλής αδερφή του Σκαραβαίου. Κοκκινομάλλα, εκρηκτική, λιγομίλητη, σκοτεινή, με δυνατές σπουδές και οξυδέρκεια. Πάντα λέει ότι θα μπορούσε να κάνει καριέρα στο εξωτερικό, αλλά επέστρεψε γιατί δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς. Είναι πολύτιμη σύμβουλος της ομάδας, θέλει να μαθαίνει λεπτομέρειες για το πώς προχωράει η έρευνα, βγαίνοντας έξω από τα δικά της χωράφια πολλές φορές. Έχει ευκαιριακές σχέσεις με γυναίκες και της αρέσουν οι γρήγορες μηχανές.Ψυχολόγος εγκληματολόγος με πλούσιες ακαδημαϊκές περγαμηνές. Είναι οργανωμένη, συστηματική, με ένα μωρό παιδί και δικηγόρο σύζυγο. Ασχολείται με περίπλοκες υποθέσεις, το profiling, τις μικροεκφράσεις και τη γλώσσα του σώματος στις ανακρίσεις και ειδικεύεται σε εγκλήματα έμφυλης βίας για τα οποία έχει ιδιαίτερη ευαισθησία. Είναι φιλόδοξη και με πολύτιμες πολιτικές άκρες. Δεν την βλέπουν όλοι με καλό μάτι, αλλά είναι σύμμαχος της ομάδας.Η καθαρίστρια της ΓΑΔΑ. Είναι δυναμική, νευρική, εξωστρεφής, πολυλογού, λαϊκιά, διαβάζει βιβλία αυτοβοήθειας και περιμένει πάντα στη γωνία για να καυτηριάσει τα κακώς κείμενα και να εμπνεύσει όσους το βάζουν κάτω. Μεταφέρει στην ομάδα όλο το gossip και το talk of the town. «Σκοτεινό» σημείο και αυτό που προσπαθεί να καλύψει με όλη αυτή την εξωστρέφεια και την εκλαϊκευμένη ψυχολογία, είναι ο γιος της, ο οποίος είναι εκ γενετής ΑΜΕΑ.Το πουλέν του γραφείου, πολλά υποσχόμενος. Θαυμάζει τον Μάρκο/ Σκαραβαίο και έχουν σχέση πατέρα – γιου. Θέλει να προχωρήσει, αλλά συχνά είναι επιπόλαιος, ριψοκίνδυνος και μπλέκει σε καταστάσεις. Το σκοτεινό του σημείο; Δεν πίνει συνέχεια, αλλά όταν το κάνει μπορεί να ξεφύγει. Γενικά, το αίμα του βράζει και δε διστάζει να κάνει τσαμπουκάδες.Ο άνθρωπος που έχει βοηθήσει τον Σκαραβαίο επαγγελματικά και του έχει απόλυτη εμπιστοσύνη. Είναι ηθικός, ισορροπιστής, αλλά φοβισμένος απέναντι στους πολιτικούς προϊσταμένους του. Προσπαθεί να αποτρέψει την ομάδα από λάθη και τον αυθορμητισμό που μπορεί να αποβεί ολέθριος.Η μητέρα του Μάρκου/ Σκαραβαίου και της Μαργαρίτας, η οποία αποφυλακίζεται έχοντας εκτίσει ποινή ισόβιας κάθειρξης (στα εφτάμιση χρόνια). Όλα αυτά τα χρόνια έχει οδηγηθεί σε μια κατάσταση συντριβής και επιλεκτικής αλαλίας, ασχολείτο μόνο με την κατασκευή χειροποίητης κούκλας σε ένα εργαστήριο που υπήρχε στις γυναικείες φυλακές Θήβας όπου εξέτισε την ποινή της. Όσο ήταν φυλακισμένη δεν είχε καμία επαφή με τον Σκαραβαίο, ο οποίος τη θεωρεί υπεύθυνη για τη διάλυση της οικογένειας.Πατέρας της Μαργαρίτας και πατριός του Σκαραβαίου. Ο Σκαραβαίος τον έχει ως πρότυπο.Κόρη του Σκαραβαίου από το γάμο του με τη Στέλλα, με την οποία έχουν χωρίσει πριν από χρόνια. Σπουδάζει στη Θεσσαλονίκη φιλολογία. Η σχέση της με τον πατέρα της δεν είναι πάντοτε ομαλή. Τον Σκαραβαίο τον απασχολεί η σχέση με την κόρη του, καθώς αγωνιά αν είναι καλά, ποιες είναι οι φιλίες και οι ερωτικές της σχέσεις και νιώθει ενοχές επειδή δεν καταφέρνει να είναι κοντά της όσο θα ήθελε.Ο γιος της Μάρθας αναπτύσσει περίεργη συμπεριφορά και βουτάει στις εξαρτήσεις, όταν κλυδωνίζεται ο γάμος των γονιών του. Είναι ένας συνεχής πόλος άγχους και δοκιμασίας για την Μάρθα, η οποία δεν το βάζει ποτέ κάτω μαζί του.Η αχώριστη παρέα του Σκαραβαίου, ένα πανέξυπνο λυκόσκυλο. Πιστός και προστατευτικός, ο Τραχανάς βρίσκεται στο πλευρό του Σκαραβαίου στις όμορφες στιγμές, στις βόλτες, στα ταξίδια αλλά και στα δύσκολα.Ευτυχία ΓιαννάκηΣταύρος ΣτάγκοςΑντώνης Λιακόπουλος- Ελεάνα ΒραχάληΕιρήνη ΣκυλακάκηΧρήστος ΔούροςΔιονύσης ΠαναγιωτάκηςPrimavisioneΓιάννης Τσορτέκης (Σκαραβαίος)Γιώργος Πυρπασόπουλος (Μάκης)Μαρία Παπαφωτίου (Μάρθα)Νικολέττα Καρρά (Μαργαρίτα)Αλεξάνδρα Ταβουλάρη (Κατερίνα)Βάσω Καβαλιεράτου (Ελευθερία)Κωνσταντίνος Λιάρος (Κώστας)Σοφίνα Λαζαράκη (Χλόη)Γιάννης Μηλιώτης (Ηρακλής)η Ράνια Οικονομίδουο Μανώλης Μαυροματάκηςο Θοδωρής Κατσαφάδος*Σε κάθε επεισόδιο συμμετέχουν διαφορετικοί guests.Lost in blueIrene SkylakakiIrene SkylakakiAki Rei & Irene Skylakaki