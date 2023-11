Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-cx4cr2ormlyx)

Κλείσιμο

Για τον Σταμάτη Γαρδέλη που νοσηλεύεται στο «Δαφνί» μίλησε η Δήμητρα Αλεξανδράκη. Οι δυο τους συμβίωσαν για λίγες μέρες στον Άγιο Δομίνικο, με αφορμή την πρόσφατη συμμετοχή τους στο «I’m a Celebrity, Get Me Out of Here».Το μοντέλο είπε στην κάμερα του «Super Κατερίνα» πως δεν πιστεύει ότι ο ηθοποιός έχει αυτοκτονικές τάσεις, κάτι το οποίο ο ίδιος δήλωσε στην εφημερίδα On Time.Πιο συγκεκριμένα, η Δήμητρα Αλεξανδράκη ανέφερε πως: «Εγώ πιστεύω ότι ο Σταμάτης Γαρδέλης δεν έχει αυτοκτονικές τάσεις. Τον γνώρισα, είναι ένας υπέροχος άνθρωπος, γεμάτος ζωή».Συνέχισε, δηλώνοντας: «Σίγουρα, κάποια στιγμή, όλοι μας έχουμε πιεστεί μέσα μας. Η σκέψη από την πράξη έχουν μεγάλη απόσταση. Θεωρώ ότι ο Σταμάτης είναι ένας άνθρωπος που έχει τόσο φως μέσα του, που δεν πιστεύω ότι θα έκανε ποτέ κάτι τέτοιο. Το να πιεστούμε και να ζητήσουμε βοήθεια, αυτό είναι κάτι πολύ καλό. Δεν νομίζω ότι θα πήγαινε ποτέ να βάλει τέλος στη ζωή του».Η ίδια πρόσθεσε ακόμη, ότι: «Και εγώ παλαιότερα ήμουνα σε ένα μπαλκόνι και σκεφτόμουν να πέσω λόγω μιας κατάστασης που περνούσα, αλλά η σκέψη με το να το κάνεις έχει πολύ μεγάλη απόσταση».Ακόμη, η Δήμητρα Αλεξανδράκη σχολίασε ότι: «Γνωρίζω το θέμα που περνάει ο Σταμάτης, πράγματι είναι θλιβερό αυτό που περνάει. Έχει να κάνει με το σπίτι του, με την κατοικία του. Μακάρι να μπορούσα να κάνω κάτι, αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω κάτι, πέρα από το να ευχηθώ ο άνθρωπος να γυρίσει γρήγορα στο σπίτι του και να είναι καλά, και να απολαύσει τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής του με αγάπη και ηρεμία, όπως αξίζει στον κάθε άνθρωπο».Και τέλος, είπε πως: «Με τον Σταμάτη, μιλήσαμε και εκτός παιχνιδιού, και είχαμε έρθει αρκετά κοντά. Νιώθω τεράστια ευγνωμοσύνη που τον γνώρισα. Είχε πει σε εμένα και στον σύζυγό μου το θέμα που έχει, μας το είχε εξηγήσει. Σίγουρα πιέστηκε μέσα του, το καλύτερο, όμως, είναι ότι ζήτησε βοήθεια. Αυτή είναι η καλύτερη λύση σε τέτοιες περιπτώσεις. Είμαι σίγουρη θα τα καταφέρει, είναι πολύ δυνατός, και από την καρδιά μου του εύχομαι να πάνε όλα τέλεια. Θέλω πολύ να τον δω, γιατί τον έχω βάλει στην καρδιά μου, πραγματικά».Φωτογραφία άρθρου: NDPPHOTO