SZA Reflects on 'Young' and Casual Fling with Drake in 2009: 'It Wasn't Hot and Heavy or Anything' https://t.co/1WQhhTJbc3 — People (@people) October 3, 2023

Σε μια νέα συνέντευξη για το εξώφυλλο του «Rolling Stones», ημίλησε για τη σύντομη περιπέτειά της με τοντο 2009.«Ήμασταν πολύ νέοι», είπε η 33χρονη τραγουδίστρια στο περιοδικό για την εποχή που έβγαινε με τον 36χρονο Drake. «Δεν ήταν καυτό ή κάτι τέτοιο. Ήταν σαν νεανικά vibes. Ήταν τόσο παιδικό».Ο Drake είχε αποκαλύψει προηγουμένως την περιστασιακή του σχέση με τη SZA στους στίχους του τραγουδιού «Mr. Right Now» το 2020, οι οποίοι είχαν ως εξής: «Yeah, said she wanna f--- to some SZA, wait / 'Cause I used to date SZA back in '08».Μετά την κυκλοφορία του τραγουδιού, η SZA βγήκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και προσέφερε μια διευκρίνιση, λέγοντας ότι οι δύο τους είχαν κάποτε ερωτική σχέση, αλλά επιμένοντας ότι η σχέση τους δεν περιλάμβανε «κάτι παράνομο ή ανατριχιαστικό», καθώς η SZA έγινε 18 ετών τον Νοέμβριο του 2008.«Στην πραγματικότητα ήταν το 2009 lol ... σε αυτή την περίπτωση ένα έτος ποιητικής αδείας lol», είχε γράψει η μουσικός στον λογαριασμό της στο Twitter. «Νομίζω ότι απλά αθώα έκανε ομοιοκαταληξία "'08" με το "wait". Όποιος με ξέρει πραγματικά και ήταν κοντά μου εκείνη την εποχή μπορεί να το επιβεβαιώσει ... είναι όλα αγάπη όλα ειρήνη».Η SZA συνέχισε σε ξεχωριστή ανάρτηση: «Απλά δεν ήθελα να νομίζει κανείς ότι συμβαίνει κάτι που έχει σχέση με ανήλικη σχέση ή είναι ανατριχιαστικό. [Ήταν] Εντελώς αθώο. Πριν από μια ζωή».Το πρώην ζευγάρι έχει παραμείνει σε καλές σχέσεις μετά το σύντομο ειδύλλιό τους.Τον περασμένο μήνα, η SZA και ο Drake συνεργάστηκαν για πρώτη φορά με το τραγούδι τους «Slime You Out» από το επερχόμενο άλμπουμ του ράπερ, «For All the Dogs». Το τραγούδι έκανε ντεμπούτο στο Νο. 1 του Billboard Hot 100 - σηματοδοτώντας το δεύτερο κομμάτι της SZA που βρίσκεται στην κορυφή του chart μετά το «Kill Bill» νωρίτερα φέτος.Φωτογραφίες: Shutterstock