Survivor All Star: Η υποψήφια που «βαρέθηκε» να βγαίνει στον τάκο και το πρωταπριλιάτικο ψέμα - Δείτε βίντεο

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-crmh3ta7nomp)

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-crmi8z5p0ylt)

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-crmid1tbk2dd)

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-crmit4psmpt5)

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-crmj0bc6y8sh)

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-crmj7l9j8utd)

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-crmjc3wmq7k9)

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-crmjodblu4m1)

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-crmkof1hbs6x)

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-crmkvguqa16p)

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-crmkxqmogef5)

«Κοιμόμουν καλά-καλά, έριξα έναν ωραίο μεσημεριανό ύπνο και ήρθε η Μελίνα με τις προμήθειες μας! Ξεκινήσαμε να μετράμε τις προμήθειες. Άκουσα όμως μια λέξη που λέω «ωχ» και είχα την ελπίδα να μην την σχολιάσει κανένας» παραδέχθηκε, αρχικά, η 33χρονη τραγουδίστρια.Με τη σειρά της, ησημείωσε χαρακτηριστικά πως «αυτό το ρυζάκι είναι για γεμιστά» για να την διορθώσει αμέσως η Ρία Κολοβού λέγοντας, ενώπιων της Ελευθερίας Ελευθερίου, πως «το καρολίνα είναι για γεμιστά! Καρολίνα θέλουν τα γεμιστά».«Μπορείτε να μη λέτε κακές λέξεις μέσα στην καλύβα» υπογράμμισε, με χαμόγελο, ο Σπύρος Μαρτίκας για να συνειδητοποιήσει η Ρία Κολοβού τι ακριβώς είχε πει και να ξεσπάσει εύλογα σε γέλια. Κάτι που μιμήθηκαν άλλωστε και οι περισσότεροι συμπαίκτες της εκείνην την ώρα στο νέο επεισόδιο του ριάλιτι επιβίωσης. «Όχι τέτοιες λέξεις στην καλύβα, απαγορεύονται! Απαγορευμένες λέξεις».«Η Ελευθερία χαμογέλασε, το έπιασε. Ο Μάριος δεν ξέρω αν το κατάλαβε, πάντως σηκώθηκε και αποχώρησε» τόνισε, εν συνεχεία, ο Σπύρος Μαρτίκας στην κάμερα του Survivor All Star με την Ρία Κολοβού να διευκρινίσει στην συμπαίκτρια της, Ελευθερία Ελευθερίου τα εξής. «Αχ, ρε παιδιά! Συγγνώμη να σου πω. Συγγνώμη. Είμαι ξανθιά, αλήθεια».Οι Μπλε ξεκίνησαν να μαγειρεύουν με την Ελευθερία να διαπιστώνει πως έχει χαθεί το αλάτι και να αρχίζει να ψάχνει τις τσάντες. Όταν ηεπέστρεψε από τις βουτιές της στη θάλασσα έγινε έξαλλη με την τραγουδίστρια.«Η Eλευθερία μου είπε ότι ψάχνουν απεγνωσμένα το αλάτι αλλά δεν το βρίσκανε και άνοιξε την τσάντα μου και τα έκανε όλα άνω κάτω… η αλήθεια είναι με πείραξε αυτό… το αλάτι ήταν στο τσεπάκι από δίπλα, θα μπορούσε πρώτα να ψάξει δίπλα και μετά να ανοίξει την τσάντα δεν είναι ωραίο και ευγενικό να ανοίγουμε ξένες τσάντες αλλά οκ τι να πω», είπε 31χρονη καθηγήτρια φυσικής αγωγής.Πριν οι δυο ομάδες ριχτούν στη μάχη για την 1η ασυλία της εβδομάδας ο Γιώργος Λιανός τους ανακοίνωσε μια αλλαγή. Πλέον στο στίβο μάχης δεν θα υπήρχαν ανάμεικτοι αγώνες αλλάΟι Κόκκινοι άνοιξαν το σκορ με την Εύη, η Στέλλα ισοφάρισε σε 1-1 και η Μελίνα έκανε την ανατροπή για το 2-1. Η Σταυρούλα απάντησε για το 2-2, όμως η Μελίνα με 2η νίκη έβαλε ξανά μπροστά της Μπλε.Η Μαριαλένα έφερε ξανά την ισορροπία, η Σταυρούλα έσωσε το προβάδισμα στις Κόκκινες η Εύη πήγε το σκορ στο 5-3 και η Σταυρούλα ολοκλήρωσε τη νίκη μεγια τις Κόκκινες.Στους άντρες ο Μπόγδανος έκανε το 1-0, ο Ασημακόπουλος το 1-1 και ο Μπάρτζης έφερε μπροστά τους Μπλε για το 2-1.Ο Σάκης ισοφάρισε σε 2-2 και στη συνέχεια έκανε και το 3-2. Το 4-2 για τους Κόκκινους έφερε ο Βασάλος, όμως Μάριος και Μπάρτζης έκαναν το 4-4.Ο Χανταμπάκης έβαλε ξανά τους Κόκκινους σε θέση οδηγού και ο Μπόγδανος κόντρα στον Μαρτίκα τελείωσε το ματς μεμε την πρώτη ασυλία να πηγαίνει πάλι στους Κόκκινους, οι οποίοι έφαγαν και γάλα με δημητριακά.Οι παίκτες των δυο ομάδων συναντήθηκαν ξανά στο συμβούλιο με τον Γιώργο Λιανό να τους επιφυλάσσει μια έκπληξη. Ο παρουσιαστής του Survivor All Star ανακοίνωσε πως η μπλε ομάδα θα είχε την ευκαιρία να δυναμώσει, ψηφίζοντας ποιον παίκτη θα... έκλεβαν από τους Κόκκινους.Οι ψήφοι των μελών της μπλε ομάδας του Survivor All Star μοιράστηκαν στα δυο, ανάμεσα στηνκαι τον. Όταν ο παρουσιαστής του ριάλιτι επιβίωσης, Γιώργος Λιανός διάβαζε όμως τις ψήφους των Μπλε, η ζυγαριά έγειρε ξεκάθαρα στον… νικητή του Survivor 2021, ο οποίος έπρεπε άμεσα να παραδώσει την μπαντάνα στην κόκκινη ομάδα αφήνοντας παράλληλα μόνη την σύντροφο του, Μαριαλένα Ρουμελιώτη και να μεταφερθεί στην μπλε ομάδα.«Αυτή τη στιγμή νιώθω ότι είμαι ο μοναδικός έξω από τα νερά μου γιατί όλοι οι υπόλοιποι έμειναν εκεί που είναι. Δεν ξέρω πως θα είναι η επόμενη μέρα» πρόδωσε, μεταξύ άλλων, ο δυναμικός παίκτης. Την ίδια ώρα, η Μαριαλένα Ρουμελιώτη δεν μπορούσε να διαχειριστεί την συναισθηματική της φόρτιση ξεσπώντας σε κλάματα και δηλώνοντας πως «νομίζω ότι κάποιος μου κάνει πλάκα».«Καταλαβαίνω ότι αυτή η εξέλιξη επηρεάζει ιδιαίτερα τους δυο σας και είναι κάποιες μέρες που στο Survivor μένουν χαραγμένες στο μυαλό μας για την εξέλιξη που ήρθε. Καταλαβαίνω ότι αυτή η μέρα, για σένα ειδικά Μαριαλένα που ζεις αυτό το περιστατικό, η δεύτερη ημέρα του Απρίλη είναι πολύ δύσκολη. Παρόλα αυτά ακόμη εδώ έχει απόψε Πρωταπριλιά επομένως, Σάκη Κατσούλη, γύρνα στην ομάδα σου» δήλωσε χαρακτηριστικά ο παρουσιαστής του Survivor All Star, Γιώργος Λιανός ξεσπώντας τόσο ο ίδιος όσο και οι παίκτες σε γέλια για αυτή την φάρσα που έστησε στο ζευγάρι.Όταν οι Μπλε πήγαν στην κάλπη σχεδόν παμψηφεί έβγαλαν ξανά στον τάκο την«Βαρέθηκα, αλήθεια. Δεν έχω να πω κάτι. Έκανα κακό αγώνα σήμερα αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι. Μόλις χάσω έναν αγώνα ψηφίζομαι. έχω κουραστεί αλήθεια. Άμα είναι να σηκωθώ να φύγω, αλήθεια το λέω. Δεν ξέρω τι άλλο μπορώ να κάνω. Αν πηγαίνω δηλαδή κάθε εβδομάδα σε αγώνα και παίζω με το άγχος κάθε φορά ότι, αν χαθεί η ασυλία τότε θα είμαι εγώ που θα ψηφιστώ, συγγνώμη αλλά… Από την μία ευχαριστώ πάρα πολύ τον κόσμο που με κρατάει στο παιχνίδι αλλά από την άλλη δεν μπορώ να πω ότι δεν ενοχλούμαι. Το αφήνω απλά και περνάει όλο αυτό αλλά τι να πω. Αν θεωρούμε εγώ η πιο αδύναμη παίκτρια αυτή την στιγμή, ας μην με στηρίξει ο κόσμος και να πάω στο σπίτι μου για να είναι καλά η ομάδα. Αυτό έχω να πω. Δεν έχω πιάσει κανέναν παίκτη και εννοείται πως είναι αποδεκτή η υποψηφιότητα, αλλά έχουν και άλλοι κάνει κακό αγώνα σήμερα» πρόδωσε, μεταξύ άλλων, εμφανώς ενοχλημένη, η 33χρονη Κύπρια τραγουδίστρια για τη νέα της υποψηφιότητα στο Survivor All Star.