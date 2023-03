Survivor All Star: Αποχώρησε η Ελένη Χαμπέρη και αποκάλυψε ποιον θέλει νικητή - Δείτε βίντεο

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-crjxjidre7s9)

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-crjxob3d1d0p)

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-crjxuvra0tzd)

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-crjygrkw8wt5)

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-crjzqum67hap)

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-crk01vl8r3qp)

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-crk0q03bhgs1)

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-crk0p4fhduc1)

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-crk0rr2ggcll)

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-crk1vaoahudl)

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-crk22mlmxxex)

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-crk17or0mjjd)

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-crk1m2c9mlw1)

«Πληροφορήθηκα από την ομάδα όσα ειπώθηκαν στο συμβούλιο και για αυτό τον λόγο δεν θέλω να πάρει περισσότερη έκταση το όλο θέμα. Θέλω να ζητήσω ένα συγνώμη στον Νίκο, εάν θεώρησε την στάση μου επιθετική αν και, από όσο με ξέρει και από όσα έχουμε περάσει μαζί, δεν θα έπρεπε να το πάρει έτσι. Επίσης, θέλω να ζητήσω ένα συγνώμη από την κόκκινη ομάδα εάν δημιούργησα κάποιο πρόβλημα και κάποιοι συμπαίκτες μου θεώρησαν ότι τους εξέθεσα. Η πρόθεση μου ήταν καλοπροαίρετη και θέλω να πω και κάτι τελευταίο. Θέλω να πω στον Σπύρο, επειδή δεν ήμουν μπροστά και μου είπαν τα παιδιά ότι ειπώθηκε η φράση πως «όσο μπόι μού λείπει, τόση γλώσσα», εν τη απουσία μου που δεν μπορούσα να υπερασπιστώ τον εαυτό μου, σε καμία περίπτωση δεν το περίμενα αυτό από τον Σπύρο. Είναι αυτός ο οποίος βγαίνει συνέχεια μπροστά και υπερασπίζεται, υποτίθεται, τις γυναίκες και σε καμία περίπτωση δεν μου άρεσε. Για μένα δεν θα έπρεπε να λέγονται τέτοια πράγματα και τέτοιες φράσεις ειδικά όταν ο άλλος δεν είναι εκεί μπροστά για να υπερασπιστεί τον εαυτό του», ανέφερε η Μαριαλένα και απευθυνόμενη στον 45χρονο φαρμακοποιό τόνισε πως «είναι φράση η οποία θίγει body shaming και καλό θα ήταν να μην ακούγεται και να μην λέγεται».Ο Μαρτίκας όμως επέμεινε στην άποψή του, με τον Σάκη να παίρνει τον λόγο και να υπερασπίζεται τη σύντροφό του για την αντίδρασή της, ζητώντας από τον Σπύρο να μην χρησιμοποιεί έντονες λέξεις για να δημιουργήσει εντυπώσεις, ενώ στην κόντρα με τον Σπύρο μπήκε και ο Τάκης Καραγκούνιας.Στο στίβο μάχης ο Μπάρτζης έδειξε πως έχει ξεπεράσει το πρόβλημα στο γόνατο και άνοιξε το σκορ, με τη Μελίνα να κάνει το 2-0, τον Ασημακόπουλο να τριπλασιάζει τις νίκες για τους Μπλε και τον Μάριο να πηγαίνει τη διαφορά στο 4-0.Οι Κόκκινοι «ξύπνησαν» και απάντησαν με Αφροδίτη, Παναγιώτη και Σταυρούλα μειώνοντας σε 4-3, όμως ο Μαρτίκας και ο Αγόρου πήγαν το σκορ στο 6-3, με την Αφροδίτη να φέρνει και 2η νίκη στην ομάδα της για το 6-4.Οι Μπλε συνέχισαν δυνατά και κατάφεραν να φτάσουν πρώτοι στο ματς πόιντ κάνοντας το 9-5, όμως οι Κόκκινοι το... έσπασαν δύο φορές με τους Τάκη και Σταυρούλα να μειώνουν σε 9-7.Ο... ματιασμένος Σάκης προσπάθησε να βάλει τους Κόκκινους ξανά στο παιχνίδι της διεκδίκησης, όμως ο Μάριος δεν του το επέτρεψε γράφοντας το τελικόγια τους «Μαχητές».Οι Μπλε κατέκτησαν το έπαθλο φαγητού που ήταν λαχταριστά κομμάτια παραδοσιακής πίτας με διάφορες γεμίσεις και η παραγωγή φάνηκε γενναιόδωρη καθώς οι παίκτες είχαν στη διάθεσή τους αρκετά κομμάτια πίτας για να τα απολαύσουν.Μάλιστα όταν επέστρεψε στην καλύβα, ηείχε φουσκώσει ιδιαίτερα από το τόσο φαγητό που σχολίασε με χιούμορ: «Είμαι η ντροπή του Survivor, άλλοι έρχονται και μένουν μισοί και εγώ φεύγω χοντρή».Η 33χρονη τραγουδίστρια με γεμάτη την κοιλιά μίλησε και για τονκαι τη συμβίωσή τους στους Μπλε μετά τις αλλαγές που έγιναν στο ρόστερ των δύο ομάδων.«Ο Μάριος δεν έχει καμία σχέση με τον Μάριο της κόκκινης ομάδας. Τότε ήταν...ρουφηγμένος στην παρέα του, σε ένα περιβάλλον μόνιμης καχυποψίας από όλους και ο Μάριος δεν ήταν αυτός που ήξερα στη ζωή μου. Ήταν κάτι αλλαγμένο όταν είχα μπει στο παιχνίδι. Μετά την αλλαγή στην ομάδα και την αποχώρηση του Ηλία Γκότση και του Πιλίδη, βλέπω έναν άλλο Μάριο. Ενωτικό, κάτι σαν πατέρα» είπε και κατέληξε: «Έχει αλλάξει, έτσι θέλω να τον βλέπω».Στο συμβούλιο του νησιού ο Γιώργος Λιανός ζήτησε από τηννα μιλήσει για τα συναισθήματα της ύστερα από την αποχώρηση του Ηλία Γκότση από το Survivor All Star. «Είμαι πολύ συνειδητοποιημένη ότι δεν είναι η ζωή μου εδώ μέσα οπότε ξέρω ότι ο Ηλίας θα είναι πάντα στη ζωή μου. Εδώ μέσα είναι ένα παιχνίδι, όταν θα βγω έξω με το καλό θα τον δω. Τώρα, ως προς τη δημιουργία των καινούργιων ομάδων, είμαι πολύ χαρούμενα με τα άτομα που είμαστε εδώ. Με τους Κόκκινους που συναντήσαμε σε αυτή την ομάδα γιατί, ειδικά τις τελευταίες μέρες, έχουμε κάνει τέτοιες συζητήσεις και είναι όλοι άτομα δηλαδή που μπορούμε να συζητήσουμε, να κάνουμε τον χαβαλέ μας, να περάσουμε όμορφα και ταυτόχρονα να πάμε όλοι μαζί στον αγώνα και να συνεχιστεί το ωραίο κλίμα στον πάγκο. Είτε χάσεις είτε κερδίσεις σε αυτή την ομάδα, ξέρεις ότι θα σε αγκαλιάσουν και πάμε για το επόμενο αγώνισμα. Οπότε νομίζω ότι συμβιώνουμε πολύ αρμονικά» σημείωσε χαρακτηριστικά η παίκτρια της Κόκκινης ομάδας.Εντύπωση, ωστόσο, προκάλεσε η τοποθέτηση τουγια τον Σπύρο Μαρτίκα και το πόσο καλός είναι αγωνιστικά ο 45χρονος φαρμακοποιός.Η αγωνία των Μπλε ανέβηκε στα ύψη λίγο πριν ο Γιώργος Λιανός ανακοινώσει ποιος από τους Ελευθερία Ελευθερίου, Σπύρο Μαρτίκα, Νικόλα Αγόρου και Ελένη Χαμπέρη θα αναγκαστεί να πάρει τη δάδα του και να επιστρέψει στην Ελλάδα.Λίγο πριν το ρολόι δείξει μία τα ξημερώματα, ο παρουσιαστής του ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΪ ανακοίνωσε πως ηδεν θα συνεχίσει στο Survivor All Star, με την Σταυρούλα Χρυσαειδή να ξεσπάει σε κλάματα.«Η αλήθεια είναι ότι το περίμενα. Δεν στεναχωριέμαι γιατί ξέρω ότι θα πάω έξω στη ζωή μου, που μου έχει λείψει πάρα πολύ και δεν θέλω να με πιάσουν κλάματα. Συγκινούμαι γιατί αυτή η εμπειρία τελείωσε και νιώθω πολύ τυχερή που ήμουν μέρος αυτού του προγράμματος. Πέρασα πάρα πολύ όμορφες στιγμές, η ζωή μας είναι εκεί έξω και θα βρεθούμε όλοι εκεί έξω» δήλωσε, συγκινημένη η παίκτρια της μπλε ομάδας, η οποία στη συνέχεια αποκάλυψε πως θα ήθελε για νικητή του Survivor All Star τον