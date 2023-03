Το «Just the 2 of us», το αγαπημένο show των τηλεθεατών επιστρέφει απόψε στον Alpha!

Οι προετοιμασίες είναι πυρετώδεις για το 3ο live με τα 17 ζευγάρια να ετοιμάζονται για άκρως ανατρεπτικές εμφανίσεις και απαιτητικές ερμηνείες. Στόχος τους είναι να δημιουργήσουν υψηλές προσδοκίες στην κριτική επιτροπή, στη Βίκυ Σταυροπούλου, στη Δέσποινα Βανδή, στον Σταμάτη Φασουλή και στην Καίτη Γαρμπή!

Τα 17 ζευγάρια που θα διαγωνιστούν είναι:



Μαρία Αντωνά - Ειρήνη Μιχαήλ

«Τι κάνω μόνη μου»

Ναταλία Αργυράκη - Γιώργος Βογιατζάκης

«Ώρες Ώρες»

Σοφία Βογιατζάκη - Σαρμπέλ

«Γίνεται»

Εύη Δρούτσα - Bo

«Το Gucci φόρεμα»

Περικλής Κονδυλάτος - Έλενα Γκρέκου

«Να τη χαίρεσαι»

Γιώργος Κοψιδάς - Στεφανία Ρίζου

«Σ’ αγαπώ σ’ αγαπώ»

Στέφανος Κωνσταντινίδης - Λίτσα Γιαγκούση

«Παρασκευή πρωί»

Σπύρος Μπιμπίλας - Τζούλι Μασίνο

«Mamma Mia»

Φοίβος Παπαδάκης - Χριστίνα Μαραγκόζη

«Παράλληλη αγάπη»

Ιάσονας Παπαματθαίου - Ηρώ

«Μισιρλού»

Σοφία Παυλίδου - Ζερόμ Καλουτά

«Ένα σπίτι καίγεται (Κρίμα)»

Λουίζα Πυριόχου - Biased Beast

«Θυμός»

Άρης Σοϊλέδης - Μαριάντα Πιερίδη

«Να Να Να (Τραγουδώ Για Σένα)»

Στέλλα Σολωμίδου – Πάνος Καλίδης

«Μήλο μου κόκκινο»

Παντελής Τουτουντζής - Κατερίνα Στανίση

«Έλα ψυχούλα μου (Το τραγούδι της Κάθριν)»

Φελίσια Τσαλαπάτη - Τριαντάφυλλος

«Δικαίωμά μου»

Βλάσσης Χολέβας - Μορφούλα Ιακωβίδου

«Λόλα»



Η αγωνία απόψε κορυφώνεται με τη δεύτερη αποχώρηση. Ποιο ζευγάρι δεν θα καταφέρει να περάσει στο 4ο live του J2US;



Μείνετε συντονισμένοι για το πιο μουσικό show της ελληνικής τηλεόρασης με τον μοναδικό Νίκο Κοκλώνη!

«Just the 2 of Us». Απόψε στις 20:00 στον Alpha!

