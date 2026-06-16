Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι οι ηγέτες της G7 συζήτησαν την επιβολή περαιτέρω κυρώσεων στη Ρωσία

Ο Ουκρανός πρόεδρος επεσήμανε πως οι περισσότεροι Ρώσσοι έχουν καταλάβει ότι η χώρα τους δεν κερδίζει τον πόλεμο ενώ εκτίμησε ότι θα αντιμετωπίσουν δύσκολο χειμώνα εάν δεν επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία