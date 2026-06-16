Συνάντηση Πατριάρχη Βαρθολομαίου - Ερντογάν: Στο επίκεντρο η επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης
ΚΟΣΜΟΣ
Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν Θεολογική Σχολή της Χάλκης

Συνάντηση Πατριάρχη Βαρθολομαίου - Ερντογάν: Στο επίκεντρο η επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην Άγκυρα, σε θετικό κλίμα,  σύμφωνα με ανακοίνωση του Πατριαρχείου

Συνάντηση Πατριάρχη Βαρθολομαίου - Ερντογάν: Στο επίκεντρο η επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης
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Η προοπτική επαναλειτουργίας της Ιεράς Θεολογικής Σχολής της Χάλκης βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε σήμερα στην Άγκυρα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Πατριαρχείου, η συζήτηση επικεντρώθηκε ιδιαιτέρως στο θέμα της Ιεράς Θεολογικής Σχολής της Χάλκης και στην προοπτική επαναλειτουργίας της, στο πλαίσιο του διαλόγου που έχει ήδη ξεκινήσει ανάμεσα στο υπουργείο Εθνικής Παιδείας της Τουρκίας, το Ανώτατο Συμβούλιο Εκπαιδεύσεως (YÖK) και το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε θετικό κλίμα, με τον Οικουμενικό Πατριάρχη να εκφράζει τις ευχαριστίες του προς τον Τούρκο πρόεδρο για τη συνάντησή τους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι δύο πλευρές είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν, «σε εγκάρδια ατμόσφαιρα», ζητήματα που αφορούν στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και την ελληνική κοινότητα της Κωνσταντινούπολης.

Τον Οικουμενικό Πατριάρχη συνόδευαν ο μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος Εμμανουήλ, πρώτος τη τάξει αρχιερέας του Οικ. Θρόνου και εκ των πλέον στενών συνεργατών του κ. Βαρθολομαίου, καθώς και ο επίσκοπος Αραβισσού Κασσιανός και ηγούμενος της Μονής Αγίας Τριάδος Χάλκης, όπου εδρεύει η Θεολογική Σχολή.
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