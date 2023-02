Κλείσιμο

Από αύριο 18 Φεβρουαρίου, και κάθε Σάββατο στις 20:00, το « Just the 2 of Us » θα προβάλλεται και πάλι στον Alpha.Με νέες high tech εφαρμογές φέρνει την εικονική πραγματικότητα στο θεαματικό stage, κάνοντας τους τηλεθεατές να νιώθουν σαν να βρίσκονται εκεί!Για πρώτη φορά το show υποδέχεται 18 μοναδικά ζευγάρια, που θα αποκαλυφθούν με έναν εντυπωσιακό τρόπο αύριο στην πρεμιέρα του show στις 20.00!Τα ζευγάρια έρχονται αποφασισμένα να δώσουν ρεσιτάλ ερμηνείας στη διεθνών προδιαγραφών μουσική σκηνή του «Just the 2 of Us» και να κατακτήσουν όχι μόνο τους τηλεθεατές, αλλά και την κριτική επιτροπή, τη Βίκυ Σταυροπούλου, τη Δέσποινα Βανδή, τον Σταμάτη Φασουλή, και την Καίτη Γαρμπή που επιστρέφουν ανανεωμένοι να δώσουν το δικό τους... ρεσιτάλ βαθμολογίας!