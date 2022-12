Tζορτζ Κλούνεϊ, Έιμι Γκραντ, Γκλάντις Νάιτ και U2 τιμήθηκαν με τα βραβεία του Kennedy Center

Please join us in congratulating your 45th class of Kennedy Center Honorees. 🤩🌈✨ Tune in Dec. 28 at 8 p.m. EST as a star-studded #KCHonors lineup pays tribute to @U2 , @AmyGrant , @MsGladysKnight , #GeorgeClooney , and #TaniaLeón on @CBS and @ParamountPlus . 📸 Gail Schulman pic.twitter.com/1OMUVoJS9H

Julia Roberts wore the playful dress covered in photos of George Clooney as she arrived at the Kennedy Center Honors where Clooney was recognized for his artistic achievements and humanitarian work.



📸: Greg Allen / AP https://t.co/xek62R1U2G pic.twitter.com/CubfBl4amd — TODAY (@TODAYshow) December 5, 2022

Rock group U2, actor George Clooney, singer-songwriter Amy Grant, singer Gladys Knight and composer Tania León were honored at a White House reception and a music-filled Kennedy Center Honors show for their contributions to the arts https://t.co/GseeVN1xZA pic.twitter.com/YUcrbzo2k4 — Reuters (@Reuters) December 5, 2022

So this is kind of amazing: George Clooney was among the honorees at tonight’s Kennedy Center Honors, so Julia Roberts wore a custom Moschino gown adorned with … framed photos of George Clooney. Great sense of humor … #KennedyCenterHonors pic.twitter.com/UaM3R6c7IC — 🌻🌻 Laurie Brookins 🌻🌻 (@StyleWriterNYC) December 5, 2022

Μέσα στην όπερα του Κέντρου Κένεντι, όπου πραγματοποιήθηκε η τελετή βράβευσης, η πρώην πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι και ο σύζυγός της Πολ, ο οποίος αναρρώνει ακόμη από την επίθεση που δέχτηκε τον Οκτώβριο στο σπίτι τους στο Σαν Φρανσίσκο, εμφανίστηκαν σε ένα από τα θεωρεία και το κοινό σηκώθηκε και τους χειροκρότησε, όταν τους προσφώνησε ο πρόεδρος του Ιδρύματος, ο Ντέιβιντ Ρούμπινσταϊν.«Μεγάλωσα σε μια μικρή πόλη του Κεντάκι και το έβλεπα στην τηλεόραση. Είναι εντυπωσιακή αδελφότητα για να ανήκει κάποιος σε αυτήν. Μεγαλώνοντας σε μια μικρή πόλη στο Κεντάκι, δεν μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι μια μέρα θα ήμουν αυτός που θα βραβευόμουν» είπε ο Κλούνεϊ στους δημοσιογράφους επικαλούμενος παλαιότερους βραβευθέντες όπως ο Τζίμι Στιούαρτ και ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ.«Είναι μεγάλη τιμή να βραβεύομαι με τόσους σημαντικούς καλλιτέχνες. Πρόκειται για μια πραγματικά συναρπαστική έκπληξη για όλη την οικογένεια Κλούνεϊ» πρόσθεσε ο ηθοποιός, οι γονείς του οποίου ήταν, επίσης, εκεί για να τον υποστηρίξουν, σύμφωνα με πληροφορίες του People.Η Ρόμπερτς, η οποία έχει συμπρωταγωνιστήσει σε πολλές ταινίες στο πλευρό του Κλούνεϊ και μιοράζεται μαζί του μία «δυνατή» φιλία, φορούσε μια μακριά μαύρη τουαλέτα που πάνω της είχε τυπωμένες φωτογραφίες του Τζορτζ Κλούνεϊ.

Η Γκραντ έγινε γνωστή ως τραγουδίστρια γκόσπελ (η θρησκευτική μουσική των Αμερικανών) και στη συνέχεια μεταπήδησε στην ποπ μουσική και βραβεύτηκε με έξι Γκράμι.



«Έχω ζαλιστεί» δήλωσε πριν την εκδήλωση. «Κυρίως αισθάνομαι ευγνωμοσύνη, προς όλους εκείνους με τους οποίους συνεργάστηκα για τέσσερις δεκαετίες. Χρειάζεται η συνεργασία όλων για να επιτευχθεί ένας σκοπός».

George Clooney, U2, Gladys Knight, Tania León and Amy Grant will be feted at Sunday’s Kennedy Center Honors. Every year the John F. Kennedy Center for the Performing Arts honors a select group of people for their artistic contributions to American culture. https://t.co/LRygkiLlmh — The Associated Press (@AP) December 4, 2022

George Clooney helps wife Amal steal the show at Kennedy Center where he's honored https://t.co/o32v5tRHFQ — Fox News (@FoxNews) December 5, 2022

Επιπλέον στην εκδήλωση τιμήθηκε και η βραβευμένη με επτά Γκράμι Γκλάντις Νάιτ, είναι γνωστή για επιτυχίες της όπως «I Heard It Through the Grapevine» και «Midnight Train to Georgia» και υπήρξε τραγουδίστρια του συγκροτήματος «The Pips», το οποίο το 1962 μετονομάστηκε σε «Gladys Knight & The Pips».Ακόμα η γεννημένη στην Κούβα Τάνια Λεόν είναι μαέστρος και συνθέτης και το ορχηστρικό της κομμάτι «Stride» τής χάρισε το 2021 το βραβείο Πούλιτζερ Μουσικής.Τελευταίο τιμήθηκε το ιρλανδικό συγκρότημα U2, τα μέλη του οποίου -Μπόνο, The Edge, Άνταμ Κλέιτον και Λάρι Μάλεν τζούνιορ- έχουν κερδίσει 22 Γκράμι.«Σε μια περίοδο όπου υπάρχει τόσο μίσος, τόση οργή, τόση διχόνοια εδώ στην Αμερική και ειλικρινά σε όλο τον κόσμο, πρέπει σήμερα να θυμηθούμε -όπως λέει το τραγούδι τους- ότι “We’re one, but we’re not the same. We get to carry each other”» είπε ο Μπάιντεν αναφερόμενος σε έναν στίχο των U2.Ο αγαπημένος ηθοποιός, σκηνοθέτης και παραγωγός Τζορτζ Κλούνεϊ, ενώ περπατούσε στο κόκκινο χαλί της εκδήλωσης «Kennedy Center Honors» στην Ουάσιγκτον, όπου βραβεύτηκε, βοήθησε τη σύζυγό του Άμαλ Αλαμουντίν να διορθώσει το φόρεμά της.Ντυμένη με ένα κόκκινο φόρεμα, η Αλαμουντίν συνδύασε το φόρεμα με ασορτί κάπα, η οποία κάποια στιγμή μπερδεύτηκε στο χαλί και ο ηθοποιός απαθανατίστηκε να φροντίζει τη σύζυγό του.