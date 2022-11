Ο Ντάνος στον Αγιο Δομίνικο (;) και ο Αργυρός και η Βίσση στο MadWalk

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-copgszerqpyp)

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Ελένης Μουστάκη στο «Πρωινό μας», ο Ντάνος τελικά θα είναι με κάποιον τρόπο στο «». Την πληροφορία την μετέφερε σήμερα η συνάδελφος στον τηλεοπτικό αέρα, όμως ο Γιώργος Αγγελόπουλος δεν έχει ακόμη τοποθετηθεί επίσημα. Ας περιμένουμε να μάθουμε πως θα ολοκληρωθεί αυτό το σίριαλ που τελειωμό δεν έχει.Ενας gentleman, ο Χάρης Ντάβλας, όπως γράψαμε κι εχθές, ήταν ένα από τα πρόσωπα που σκέφτηκε ο ΣΚΑΪ και η Acun Medya για το «». Ο ίδιος ενημερώθηκε για το ενδιαφέρον, ωστόσο τηλεφώνημα δεν έγινε καθώς η άρνηση ήταν ξεκάθαρη εξ αρχής, όταν του μετέφεραν την πληροφορία. His style rocks.Τον ΑΝΤ1 plus επέλεξαν οι περισσότεροι για να παρακολουθήσουν τους χθεσινούς αγώνες του Μουντιάλ και όχι το antenna.gr. Ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο είναι το γεγονός πως τεχνικά δεν παρουσιάστηκε ποτέ ξανά πρόβλημα στην πλατφόρμα του ΑΝΤ1.Κωνσταντίνος Αργυρός καιστοτον Δεκέμβριο. Ωραίος συνδυασμός, δυνατές παρουσίες.Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου προχώρησε σήμερα η Barking Well Media εν όψει και του σχεδιασμού νέων παραγωγών για το 2023.«Η μαμά μου έκανε ό,τι μπορούσε. Υπήρξαν κι άνθρωποι, γείτονες, φίλοι της που μας βοηθούσαν. Οι γονείς του παιδικού μου φίλου, του Γιώργου, που μένουμε δίπλα, ήταν πάντα βοηθητικοί. Η αδερφή της μάνας μου επίσης. Μπορεί να μας έδιναν ρούχα που δεν κάνανε στον κολλητό μου. Κάποια γειτόνισσα μπορεί να μας έδινε φαγητό. Εμείς δυσκολευόμασταν οικονομικά γιατί η μητέρα μου δεν είχε σταθερές δουλειές. Φυλούσε παιδάκια.Ενώ υπήρχε όλη αυτή η δυσκολία, δεν είχαμε μιζέρια. Είχαμε χαρά μέσα στο σπίτι. Παίρναμε βιβλία και διαβάζαμε. Μου έλεγε ότι έχουμε τόσα π.χ. 10 ευρώ. Να πάρουμε φαΐ ή ένα βιβλίο; Έλεγα εγώ λίγο φαΐ κι ένα βιβλίο. Χτίσαμε έτσι μια βιβλιοθήκη. Με πήγαινε με μια ομπρελίτσα στο θέατρο και πλήρωνε 40 ευρώ. Ήταν πολλά. Με πήγαινε να κάνω θέατρο, που δεν ήθελα να γίνω γιατρός, και κοινωνικά θα έλεγε να γίνεις γιατρός να κάνεις λεφτά» Η συνέντευξη τουστους Νάνσυ Ζαμπέτογλου και Θανάση Αναγνωστόπουλο θα πρέπει να διδάσκεται στα σχολεία. Σχόλιο δεν χρειάζεται. Όλα μιλούν από μόνα τους.Οι αποτυχίες έχουν εξήγηση. Φτάνει να μπορείς να δεις καθαρά κι από απόσταση. Να μπορείς να αναλάβεις το μερίδιο ευθύνης που σου αναλογεί. Ουδείς εξαιρείται στο τέλος. Γι αυτό, όλοι αυτοί οι άψογοι και αλάνθαστοι που δίνουν συνεντεύξεις, στις οποίες εμφανίζονται ως θύματα που θα μεγαλουργούσαν αν δεν ερχόταν η ώρα η κακιά, ας μαζευτούν λίγο. Θα ανοίξουν κάποτε τα στόματα στην τηλεόραση και θα γεμίσουν οι δρόμοι από «λαγούς»…Σε ποια εκπομπή σχεδόν όλοι οι συνεργάτες είναι εξοργισμένοι από αντισυναδελφική συμπεριφορά ενός εκ των προσώπων που συνηθίζει να λειτουργεί ανάγωγα και μονίμως ύπουλα;