Blonde: Γιατί η νέα ταινία του Netflix για τη Μέριλιν Μονρόε κρίθηκε ακατάλληλη

Όσοι παρακολούθησαν το τρέιλερ της νέας ταινίαςτου Netflix που επικεντρώνεται στη Μέριλιν Μονρόε , θα παρατήρησαν και τη βαθμολογία NC-17 στο τέλος του βίντεο.Το σενάριο και η σκηνοθεσία ανήκει στον, έναν Αυστραλό σκηνοθέτη που έγινε γνωστός με την αστυνομική ταινία του 2000 «Chopper» και το γουέστερν «The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford» με τον Μπραντ Πιτ. Ο ασυμβίβαστος Ντομινίκ χαίρει εκτίμησης από αρκετούς συνομηλίκους συναδέλφους του όπως ο, ο οποίος τον προσέλαβε για να σκηνοθετήσει αρκετά επεισόδια του Mindhunter. Αλλά ο σκηνοθέτης δεν έχει κάνει ακόμη κάποια μεγάλη εμπορική επιτυχία και μερικές φορές δυσκολεύτηκε να κάνει ταινίες με τους όρους του.Από την ασταθή παιδική της ηλικία ως Νόρμα Τζιν, την καθιέρωσή της ως διασημότητας και τις αισθηματικές της περιπέτειες, η νέα ταινία τουθολώνει τις γραμμές μεταξύ γεγονότων και φαντασίας για να εξερευνήσει τη συνεχώς αυξανόμενη διάσταση μεταξύ της δημόσιας εικόνας και του πραγματικού εαυτού της.Το Blonde δεν θεωρείται ακριβώς βιογραφία της Μονρόε, αλλά μια βαριά μυθιστορηματική εκδοχή της ιστορίας της, βασισμένη στο βιβλίο της Τζόις Κάρολ Όουτς. Ο Ντομινίκ προσπαθούσε να φτιάξει το Blonde από το 2010 και το βιβλίο περιλαμβάνει μερικές συγκλονιστικές, γραφικές σκηνές, και φαίνεται ότι ο σκηνοθέτης επέμενε ότι αυτές θα μπουν στην ταινία του.Η ταινία στην οποία πρωταγωνιστεί η Κουβανή ηθοποιός Άνα Ντε Αρμάς (Knives Out, No Time to Die ) ως Μονρόε, γυρίστηκε το 2019. Όπως αναφέρουν ξένα δημοσιεύματα, αρχικά ήταν προγραμματισμένη να κυκλοφορήσει το 2021, προτού το Netflix το καθυστερήσει για το 2022. Ουδέποτε αναφέρθηκε ο λόγος για την καθυστέρηση, αλλά κυκλοφόρησαν κάποιες φήμες ότι το Netflix είχε «γκρινιάξει» για κάποιες ακραίες σκηνές της ταινίας και εξέταζε το ενδεχόμενο να το επεξεργαστεί ξανά, για να αποφύγει τη βαθμολογία NC-17. Το φιλμ είναι καλλιτεχνικά γυρισμένο και φαίνεται να έχει έναν έντονο, δραματικό τόνο όμως τελικά δεν γλίτωσε την «καμπάνα».Ο Άντριου Ντόμινικ έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες, κατά τη διάρκεια του Screen Daily, τον Φεβρουάριο του 2022. Αρχικά, ο σκηνοθέτης γέλασε για τη βαθμολογία, επειδή, οπότε θεώρησε υπερβολική την αιτιολόγηση, αν έγινε για τη συγκεκριμένη λήψη. Ωστόσο, επιβεβαίωσε ότι το Blonde παρουσιάζει μιααπό το βιβλίο της. Αυτή είναι πιθανότατα η σκηνή πίσω από την αξιολόγηση NC-17, την οποία το MPA αποδίδει σε «κάποιο σεξουαλικό περιεχόμενο».