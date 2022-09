Τζώνη Καλημέρης: σύμβουλος διοίκησης στην Barking Well Media

Κλείσιμο

Πέρασαν σχεδόν τέσσερις μήνες από τότε που πρωτοακούστηκε το όνομα του Τζώνη Καλημέρη για την θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου στην ΕΡΤ, από την οποία παραιτήθηκε ο Γιώργος Γαμπρίτσος.Ο έμπειρος μάνατζερ με πολύ μεγάλη διαδρομή στην ιδιωτική και δημόσια τηλεόραση είχε σχεδόν συμφωνήσει να αναλάβει καθήκοντα από τη νέα σεζόν και μάλιστα είχε αρχίσει να «χρεώνεται» στην πιάτσα προτάσεις, όπως αυτή για παρουσίαση της πρωινής ψυχαγωγικής εκπομπής από την Ρούλα Κορομηλά.και δεν πέρασε στις εγκρίσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.Η αναμονή άρχισε να γίνεται μεγάλη και η επίσημη ανακοίνωση δεν ήρθε ποτέ, την ώρα που η ΕΡΤ κατέστρωνε ένα μεγάλο και τολμηρό για τα δεδομένα της πρόγραμμα εν όψει της νέας σεζόν.Το μεσημέρι της Πέμπτης, με επίσημη ανακοίνωση, γίνεται γνωστό πως ο Νίκος Κοκλώνης και η Barking Well έκλεισαν συμφωνία με τον Καλημέρη προκειμένου να αναλάβει την θέση του Συμβούλου Διοίκησης. Συγκεκριμένα η ανακοίνωση της BW αναφέρει «O Τζώνης Καλημέρης, διακεκριμένο στέλεχος στον χώρο των media με πολυετή προϋπηρεσία σε επιτελικές θέσεις στους μεγαλύτερους τηλεοπτικούς σταθμούς στην Ελλάδα,. Με βαθιά γνώση του μιντιακού τοπίου, μεγάλη εμπειρία και μακρά επιτυχημένη διαδρομή, ο Τζώνης Καλημέρης θα συμβάλλει καθοριστικά στην περαιτέρω δυναμική πορεία ανάπτυξης της Barking Well και την επίτευξη των στρατηγικών της στόχων».Πηγές από το Ραδιομέγαρο αναφέρουν πως ο Τζώνης Καλημέρης τους είχε ενημερώσει για την πρόθεσή του να συνεργαστεί με την εταιρεία του Νίκου Κοκλώνη, καθώς δεν επιθυμούσε να αναμένει άλλο την συνεργασία του με την ΕΡΤ, η οποία δεν ήρθε ποτέ. Τζώνης Καλημέρης, διακεκριμένο στέλεχος στον χώρο των media με πολυετή προϋπηρεσία σε επιτελικές θέσεις στους μεγαλύτερους τηλεοπτικούς σταθμούς στην Ελλάδα, αναλαμβάνει Σύμβουλος Διοίκησης στην Barking Well Media.Με βαθιά γνώση του μιντιακού τοπίου, μεγάλη εμπειρία και μακρά επιτυχημένη διαδρομή, ο Τζώνης Καλημέρης θα συμβάλλει καθοριστικά στην περαιτέρω δυναμική πορεία ανάπτυξης της Barking Well και την επίτευξη των στρατηγικών της στόχων.