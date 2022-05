MadClip: Στα top 5 παγκοσμίως το ντεμπούτο του νέου άλμπουμ

Κλείσιμο





Τεράστια επιτυχία έκανε ο τελευταίος δίσκος του Mad Clip με τίτλοφράση από την οποία εμπνεύστηκε και το καλλιτεχνικό του όνομα.Το άλμπουμ που κυκλοφόρησε ως φόρος τιμής από τους συνεργάτες και την οικογένεια του αδικοχαμένου καλλιτέχνη, έφτασε στην 5η θέση του Top Albums Debut Global (29Απριλίου – 1 Μαΐου) στην πλατφόρμα του Spotify, με 3,5 εκατομμύρια streams μόλις το πρώτο 24ωρο από την κυκλοφορία του.Το «Money And Drugs Can’t Live In Poverty», με κομμάτια που ο ίδιος είχε ολοκληρώσει πριν το τραγικό τροχαίο δυστύχημα που του κόστισε τη ζωή και κατέκτησε την κορυφή των τσαρτ, με 26 από τα 50 τραγούδια του Top 50 Greece να γράφουν το όνομα Mad Clip. Μεταξύ των συναδέλφων του στο δίσκο είναι οι φίλοι του Light, FY, Dj Stephan, Fly Lo, Strat , Thugh Slime και ο παραγωγός Skive, στην προσπάθεια να συνεχίσουν του μουσικό έργο του Mad Clip.Το tracklist περιλαμβάνει 17 κομμάτια: Streets – Display (405.467 αναπαραγωγές), Nani - Light, Skive (1.276.239), Epathlo - Skive (484.903), Chit Chat - FLY LO (464.718), Rockstar (356.391), Brookie - Strat (300.825), Coupe (311.374), Mama Dukes – BeTaf Beats (295.673), Parto Habari - Light, Red face (537.699), UFO - Mike G (289.289), Ready – Rack, Strat (330.764), Kawasaki – Jaypee, Skive(293.316), Rendevouz – Skive Justodd Beats (340.108), Shake it - Light, MUNEYLXRD (484.725), Lenon – Fy, Thug Slime, (378.918), Streets Remix – Trannos, Billy Sio (288.882), Mad Clip Forever - Mike G (259.130).Η κυκλοφορία του δίσκου ξύπνησε μνήμες και πολλά συναισθήματα τόσο από τους θαυμαστές του όσο και από την ελληνική ραπ/τραπ κοινότητα. Το δράμα και ίντριγκα δεν θα μπορούσε να λείπει, με δημόσιες διαμάχες και κατηγορίες μεταξύ Strat, Snik, Light και Dirty Harry, μέσω Instagram stories σχετικά με το tracklist.Τίποτα από αυτά δεν κατάφερε όμως να εμποδίσει το άστρο του Mad Clip από το λάμψει, ο οποίος σαν να μην έφυγε ποτέ, συνεχίζει να ζει μέσα από τη μουσική του.Διαβάστε περισσότερα στο