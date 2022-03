Η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν αποκάλυψε ότι έκανε εξωσωματική γονιμοποίηση αλλά της προκάλεσε πρόωρη εμμηνόπαυση

Κόρτνεϊ Καρντάσιαν έχει δηλώσει ανοιχτά εδώ και καιρό, ότι θέλει να αποκτήσει ένα παιδί με τον αρραβωνιαστικό της, Τράβις Μπάρκερ. έχει δηλώσει ανοιχτά εδώ και καιρό, ότι θέλει να αποκτήσει ένα παιδί με τον αρραβωνιαστικό της,

εξωσωματική γονιμοποίηση, η οποία όμως είχε ως αποτέλεσμα να της φέρει πρόωρη εμμηνόπαυση και αύξηση βάρους. Μετά τις φήμες, που την ήθελαν έγκυο, η διάσημη τηλεπερσόνα αποκάλυψε, ότι υποβλήθηκε σε, η οποία όμως είχε ως αποτέλεσμα να της φέρεικαι αύξηση βάρους.

Πιο συγκεκριμένα, η 42χρονη σταρ του «Keeping Up With The Kardashians», αναφέρει στο τρέιλερ της σειράς που θα ξεκινήσει να προβάλλεται τον Απρίλιο, ότι έκανε εξωσωματική γονιμοποίηση ώστε να μείνει έγκυος από τον ντράμερ των Blink 182, ενώ εξέφρασε και το παράπονό της απέναντι σε εκείνους, που τη σχολίαζαν, όταν είχε πάρει κιλά.





Στο κλιπ που κυκλοφόρησε η Κardashian εξήγησε ότι το φάρμακο που έπαιρνε για να τη βοηθήσει να μείνει έγκυος, κατέληξε να της προκαλέσει πρόωρη εμμηνόπαυση, ενώ σημείωσε

μεγάλη αύξηση βάρους, την ίδια στιγμή, που οι χρήστες των social media, αναφέρονταν στα κιλά της, ή την πιθανότητα μιας εγκυμοσύνης, που κρατά κρυφή.

«Είναι τόσο αγενές να σχολιάζεις ανθρώπους όταν δεν έχεις ιδέα τι περνούν», φαίνεται να λέει η περσόνα στο τρέιλερ της σειράς, συζητώντας με την Κρις Τζένερ και πρόσθεσε: «Τα φάρμακα που μου έδιναν, με έβαλαν στην εμμηνόπαυση». «Με βάση τι; Ένα φάρμακο;» ρώτησε η Κρις την κόρη της. «Ναι», απάντησε η Κόρτνεϊ.

Υπενθυμίζεται, ότι η μεγαλύτερη αδερφή Καρντάσιαν, έχει ήδη αποκτήσει 3 παιδιά με τον πρώην σύζυγό της, Σκοτ Ντίσικ και η ίδια περιέγραψε την εξωσωματική γονιμοποίηση, ως «όχι και την πιο ιδανική εμπειρία αφού έχω συλλάβει 3 παιδιά με φυσικό τρόπο».