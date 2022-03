Βίντεο: «Άγριο ξύλο» στα γυρίσματα του «Bricklayer» στη Θεσσαλονίκη - Ομάδα ατόμων «επιτέθηκε» σε «διαδηλωτές»

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Με το σύνθημα «ΕΕ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο» και στη συνέχεια με «άγριο ξύλο» στο πλαίσιο διαδήλωσης, ολοκληρώθηκαν σήμερα το απόγευμα τα πρώτα γυρίσματα της χολιγουντιανής ταινίας «», στο κέντρο τηςΣτη συγκεκριμένη σκηνή που συμμετείχε και η Νίνα Ντομπρέβ, το σενάριο ήθελε μια ομάδα κακοποιών να επιτίθεται σε μπλοκ διαδηλωτών. Έτσι και έγινε, δεκάδες άτομα πιάστηκαν στα χέρια και έπαιξαν άγριο ξύλο επί της οδού Εδδέσης και τη Νίνα Ντομπρέβ να προσπαθεί να ξεφύγει έχοντας γρατσουνιές στο πρόσωπο και ακολουθώντας πάντα το σενάριο και τις οδηγίες του σκηνοθέτη.Οι σκηνές που γυρίστηκαν σήμερα στην πλατεία Εμπορίου, στην «καρδιά» δηλαδή της πόλης, ξεκίνησαν νωρίς το πρωί με τον Άαρον Έκχαρτ να πρωταγωνιστεί σε αυτές. Θυμίζουμε ότι, περίπου στις 09.30 και ύστερα από τις απαραίτητες πρόβες, ακούστηκε το γνωστό σύνθημα «φώτα, κάμερες, πάμε», με τη «δράση» να ξεκινάει στον γνωστό πεζόδρομο της Θεσσαλονίκης και τον Άαρον Έκχαρτ να περπατάει ανάμεσα στον κόσμο φορώντας ένα μπεζ κουστούμι.Από εχθές το απόγευμα έχουν στηθεί για τις ανάγκες των γυρισμάτων στην πλατεία Εμπορίου, πάγκοι με βιβλία, προθήκες με παλιά κοσμήματα και κομπολόγια, μηχανές για popcorn και μαλλί της γριάς και ένα περίπτερο από... άλλη εποχή.Φόντο του κατασκοπευτικού αυτού θρίλερ θα αποτελέσουν μεταξύ άλλων η Πλατεία Αριστοτέλους, η Πλατεία Εμπορίου, το Καπάνι, τα στενά και τα τείχη της Άνω Πόλης, όπως επίσης οι εγκαταστάσεις του Αεροδρομίου και του Μετρό. Η ταινία βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο του Noah Boyd που έχει ως κεντρικό τόπο το Βερολίνο, οπότε οι υπεύθυνοι της παραγωγής μετασκεύασαν το σενάριο, ώστε να εξελίσσεται στη Θεσσαλονίκη και την Κεντρική Μακεδονία, παρουσιάζοντας την περιοχή ως κινηματογραφικό προορισμό στην παγκόσμια οπτικοακουστική αγορά.Στο «The Bricklayer» κάποιος εκβιάζει τη CIA δολοφονώντας ξένους δημοσιογράφους, κάνοντάς το να μοιάζει ότι η Υπηρεσία είναι υπεύθυνη. Καθώς ο κόσμος αρχίζει να ενώνεται προς τις ΗΠΑ, η CIA ανακαλεί τον κορυφαίο –αλλά και επαναστάτη– πράκτορά της, αναγκάζοντάς τον να αντιμετωπίσει το περιπετειώδες παρελθόν του, καθώς αποκαλύπτει παράλληλα μια διεθνή συνωμοσία.Το σενάριο υπογράφουν οι Hanna Weg (Septembers of Shiraz) και Matt Johnson (Into the Blue). Τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Renny Harlin, ο οποίος έχει σκηνοθετίσει μεταξύ άλλων και τις ταινίες «Die Hard 2», «Cliffhanger» και «Long Kiss Goodnight».Τον Bricklayer θα υποδυθεί ο Aaron Eckhart και στο πλευρό του θα βρίσκεται η Nina Dobrev.