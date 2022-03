Εισβολή στην Ουκρανία: «Κυρώσεις» στη Ρωσία από Pornhub και Onlyfans

#WeMakeArtNotWar @onlyfans we are not military with weapons, we are just creators and hostages of this system. Stop bully us for just being people of our country. We didn’t choose where to born and you cut off our ONLY way to run away of here! pic.twitter.com/qSTqiAuXz1 — Marie Bunnie 🐰 (@bunnie_mommy) February 26, 2022

I don't support this war, but I became its hostage, like other creators from Russia. Models, cosplayers, artists, youtubers and others. We all found ourselves blocked on our platforms or cannot receive income from them just because we are russian.#WeMakeArtNotWar — Black._.Way (@_Black_way_) February 26, 2022

Important.

About my 0F page. pic.twitter.com/ATi2dkkSaj — Alisa /// FR33 Fansly (@RocksySun) February 27, 2022

⚡️⚡️⚡️ UKRAINIAN FLAG 🇺🇦 1/1.

LIVE NOW



100% proceeds go to support Ukrainians suffering for the war. https://t.co/0UZ8DxYLgO



Anyone can participate with a contribution of any size via Party Bid: https://t.co/cIqb9VJ6TQ pic.twitter.com/RkZ5uxVJnW — UkraineDAO (@Ukraine_DAO) February 26, 2022

The sanction nobody is talking about. Russian users who attempted to visit pornhub were quite literally cockblocked by a message that told them that the content has been stopped along with a Ukranian flag and message of Ukranian support #Ukraine #UkraineRussia #UkraineInvasion pic.twitter.com/XdI75534JW — ┴HפIN⅄qʞƆ∀H (@root_nomad) February 25, 2022

#BREAKING:⚡️The PornHub service has banned access to the site for users from Russia. Now, those who want to pass the time, instead of porn, they see Ukrainian flags, words of support for Ukraine. #UkraineRussia #UkraineKonflikt #RussiaInvadedUkraine pic.twitter.com/adqdyDzpDL — Conflicts in Ukraine 🇺🇦 (@conflictsinUkr) February 25, 2022





Η υπηρεσία συνδρομητών ενηλίκωνμε έδρα το Λονδίνο αποφάσισε να ακολουθήσει το δρόμο των ΗΠΑ και της ΕΕ για τηνκαι επέβαλε «κυρώσεις» στη Μόσχα. Η συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου ενηλίκων στο διαδίκτυο «κλείδωσε» λογαριασμούς τόσο στη Ρωσία όσο και στη Λευκορωσία, με αποτέλεσμα οι δημιουργοί τους να μην έχουν πρόσβαση στα κέρδη τους.Οι αντιδράσεις των δημιουργών των σελίδων ήταν μεγάλες, με τους υπεύθυνους της ιστοσελίδας, Only Fans να εξηγούν ότι αποφάσισαν να προχωρήσουν στην κίνηση αυτή, ως αποτέλεσμα της εισβολής, και κυρίως παρακινούμενοι από τις οικονομικές κυρώσεις που έχουν επιβληθεί σε όλη τη Ρωσία.«Δεν έχω χρήματα για να ζήσω», αναφέρει η Bunnie Mommy, μια εκ των μοντέλων που έχουν δει το προφίλ τους να μπλοκάρεται. «Πολλά μοντέλα το αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα, κανείς δεν περίμενε κάτι τέτοιο να συμβεί. Εγώ δεν έχω λεφτά για να αγοράσω φαγητό, και να πληρώσω το ενοίκιο μου. Μάλιστα, είμαι κατά του πολέμου. Έχω λάβει μέρος σε πολλές διαδηλώσεις κατά του πολέμου. Δεν είμαστε ο Πούτιν και προσευχόμαστε για τους Ουκρανούς» προσθέτει, εκφράζοντας και ένα παράπονο, ενώ στη συνέχεια παραδέχεται ότι έχει χάσει ήδη 8000 δολάρια από το ban.Το απόγευμα της Κυριακής, η OnlyFans είπε ότι είχε τη δυνατότητα να επαναφέρει τη δραστηριότητα του λογαριασμού για δημιουργούς σε όλες τις χώρες, αρκεί οι δημιουργοί των σελίδων από Ρωσία και Λευκορωσία να βρουν τρόπο πληρωμής ανεξάρτητο με κάποια ρωσική τράπεζα.Σαν να μην έφτανε αυτό, ήρθε και ο πιο διάσημος ιστότοπος πορνό στον κόσμο – το, να «κλειδώσει» τη πρόσβαση της Ρωσίας στο περιεχόμενό του.Σύμφωνα με χρήστες από τη Ρωσία όταν επιχείρησαν να μπουν στην σελίδα για ενήλικες για να.... εκτονωθούν, αντί για τα αναμενόμενα βίντεο, φορτώνεται η σημαία της Ουκρανίας.Τα άτομα που θέλουν να παρακολουθήσουν πορνό βλέπουν επίσης μια έκκληση για υποστήριξη του ουκρανικού λαού στον αγώνα του ενάντια στη ρωσική επιθετικότητα.