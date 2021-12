Παραμονή Πρωτοχρονιάς με «Dancing with the Stars»

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Παραμονή Πρωτοχρονιάς και η εκθαμβωτική Βίκυ Καγιά μαζί με τον ευρηματικό Λάμπρο Φισφή καλωσορίζουν τους τηλεθεατές στο πιο κεφάτο ρεβεγιόν!Λάμψη, ανατροπές, ρυθμός και πολλές πολλές υπέροχες εκπλήξεις συνθέτουν την πιο ξεχωριστή βραδιά που υπόσχεται πολύ χορό, διασκέδαση και αγαπημένους καλεσμένους!Το μεγαλύτερο χορευτικό και μουσικό party γίνεται απόψε στο Star:Η… τράπουλα του διαγωνισμού ανακατεύεται για τα καλά! Έτσι, με αφορμή το εορταστικό κλίμα της βραδιάς του Πρωτοχρονιάτικου Ρεβεγιόν, αλλάζει η σύνθεση των ζευγαριών για μία και μοναδική φορά! Τα 7 αστέρια του «Dancing With The Stars», αλλάζουν χορευτικό παρτενέρ και δοκιμάζονται σε κάτι εντελώς διαφορετικό, με τα νέα ζευγάρια να έχουν διαμορφωθεί ως εξής:• Η Χριστίνα Βραχάλη και η Μαρία Καμενίδη αναδεικνύουν τη χορευτική δύναμη των γυναικών με πολύ glitter αλλά και έντονο ρυθμό.• Η Βασιλική Μιλλούση συναντά τον Γιούρι Ντιμιτρόφ και μαζί κάνουν τον κόσμο να χορέψει στα βήματά τους.• Ο Έντουαρντ Στεργίου και ο Αλέξανδρος Μπαχάριεφ παρασύρονται σε μία χορευτική έκπληξη και απευθύνουν μία ρομαντική ερώτηση σε όλα τα κορίτσια.• Η Μπέσσυ Αργυράκη πέφτει στην αγκαλιά του Μαξίμ Στάντνικ και μαζί χορεύουν ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια όλων των εποχών.• Η Τζώρτζια Γεωργίου και ο Αργύρης Αργυρόπουλος φωτίζουν και χρωματίζουν το ballroom κάνοντας ένα ταξίδι στο Μεξικό.• Ο Σταύρος Βαρθαλίτης και η Ειρήνη Λιναρδή στροβιλίζονται και ξεσηκώνουν το κοινό με την ενέργειά τους.• Ο Dominic Stars και η Ελισάβετ Μαντάνη δηλώνουν πολύ χαρούμενοι εν μέσω πυροτεχνημάτων.‘Αραγε πως θα σχολιάσει η έμπειρη κριτική επιτροπή, που αποτελείται από τον Στέφανο Δημουλά, τη Μαρίνα Λαμπροπούλου, την Έλενα Λιζάρδου, τον Jason Roditis, τις εμφανίσεις των αγαπημένων celebrities;Ο μοναδικός Tonis Sfinos εισβάλλει στο ballroom του «Dancing With The Stars», παρουσιάζει την πιο αναπάντεχη χορογραφία και αποχαιρετά το 2021 με το πιο ξέφρενο και ανεπανάληπτο μουσικό party, με τραγούδια «κλασικά, χορευτικά και αγαπημένα»! Μαζί του τραγουδούν και τα αστέρια του show ενώ δε λείπουν και οι ανατρεπτικές «συναντήσεις»!Δείτετις πρόβες του του Tonis Sfinos που προβλήθηκαν από την εκπομπή «Breakfast@star»Οι 16 επαγγελματίες χορευτές του «Dancing With The Stars» λάμπουν στο ballroom παρουσιάζοντας μία πολύ glam and style χορογραφία!Και η στιγμή, που όλοι περιμένουν με κομμένη την ανάσα, έφτασε! Λίγο πριν το 2021 γίνει γλυκιά ανάμνηση, η Βίκυ Καγιά και ο κριτής του «Dancing With The Stars» Jason Roditis, κάνουν πραγματικότητα την υπόσχεση, που έχουν δώσει! Θα χορέψουν μαζί και θα μας ξετρελάνουν με την πιο εντυπωσιακή χορογραφία του show! «Ο τελευταίος χορός 2021» τους ανήκει. Οι δύο τους μας ταξιδεύουν στο πιο όμορφο, χιονισμένο και παραμυθένιο σκηνικό, όπου όλα μπορούν να συμβούν!Η αντίστροφη μέτρηση ξεκινά για να υποδεχτούμε το 2022 μαζί με τον Ηλία Βρεττό! Ο αγαπημένος τραγουδιστής έρχεται στο ballroom του «Dancing With The Stars» και τραγουδά όλα όσα έχουμε αγαπήσει και ξεχωρίσει. Μεγάλες μουσικές επιτυχίες μας παρασύρουν στην πιο χαρούμενη και όμορφη γιορτή!Το 2022 χορεύει στο «Dancing With The Stars»! Καλή Χρονιά!Το «Dancing with the Stars» στα social media και ειδικά στοέχει βρει φανατικό κοινό. Τα βίντεο καταγράφουν εκατομμύρια views και ασταμάτητα reactions!Το αποκλειστικό περιεχόμενο από τα αγαπημένα αστέρια με Outfit Transformations, χορευτικά, challenges, backstage από τα παρασκήνια και πολλά selfie video των διαγωνιζόμενων! Με τη Βίκυ Καγιά, τον Λάμπρο Φισφή και όλους τους διαγωνιζόμενους μέσα από βιντεάκια να μας δίνουν τον ρυθμό της βραδιάς!