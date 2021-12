Η Δούκισσσα του Κέμπριτζ έπαιξε πιάνο για τα θύματα της πανδημίας και συγκίνησε

Γουέ

στμινστερ

Δείτε εδώ το βίντεο με την Kate να παίζει πιάνο στο Αβαείο του Westminister





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Στο Αββαείο τουβρέθηκε η βασιλική οικογένεια της Αγγλίας για να τραγουδήσει τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα, εκδήλωση την οποια διοργάνωσε η Δούκισσα του Κέμπριτζ . Η Δούκισσα κέρδισε τις εντυπώσεις παίζοντας πιάνο, υπό το φως των κεριών στο Αββαείο του Γουέστμινστερ συνοδεύοντας τον τραγουδιστή Τομ Γουόκερ στην γιορτή των Χριστουγέννων που μεταδόθηκε από το κανάλι ITV.Η εκδήλωση την οποία διοργάνωσε η Κέιτ Μίντλετον , προβλήθηκε το βράδυ της παραμονής των Χριστουγέννων και πήρε μέρος όλη η βασιλική οικογένεια, παρέα με την οικογένεια της Δούκισας. Η εμφάνιση της Kέιτ Μίντλετον θύμισε σε πολλούς Βρετανούς την βραδιά την οποία η πριγκίπισσαανέβηκε στη σκηνή και χόρεψε για τον πρίγκιπα Κάρολο την δεκατία του 1980. Με την διαφορά πως εκείνη η κίνηση της Νταϊάνα ήταν η αφορμή για έναν ακόμη καβγά του ζεύγους, σε αντίθεση με την περφόρμανς της Kate που χειροκροτήθηκε από όλη την βασιλική οικογένεια.Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν η πριγκίπισσα Ευγενία, ο πρίγκιπας William, ο πρίγκιπας Έντουαρντ και η σύζυγός του, η αδερφή της Pippa, ο αδερφός της James, αλλά και άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειαςτης Βρετανίας. Tα μέλη της βασιλικής οικογένειας τραγούδισαν τα κάλαντα των Χριστουγέννων στο Αββαείο του Γουέστμινστερ, σε έναν πολύ ιδιαίτερο χώρο για τον Δούκα και τη Δούκισσα του Κέμπριτζ, όπως αποκάλυψε η ίδια η Kate Middleton.Η 39χρονη Δούκισσα χαμογελαστή στο πλευρό του συζύγου της μέσα στο λαμπερό κατακόκκινο παλτό της κάθισε στη συνέχεια στο πιάνο και έπαιξε τα χριστουγεννιάτικο τραγούδια «Για όσους δεν μπορούν να είναι σήμερα μαζί μας» και «Άφησε το φως αναμένο», ένα τραγούδι για όσους παλεύουν με τις εξαρτήσεις.«Μαζί τα Χριστούγεννα» (Τogether at Christmas) είναι το όνομα της εκδήλωσης, που διοργάνωσε η Δούκισσα του Κέμπριτζ και στην οποία παρευρέθησαν πολλοί από τους ανθρώπους που βοήθησαν τις κοινότητές τους τα δύσκολα χρόνια της πανδημίας, αλλά και «άνθρωποι που δίνουν μάχες χωρίς ποτέ να το μαθαίνει κανείς».«Είναι πολύ όμορφο να βλέπεις αγαπημένα πρόσωπα, καθώς και να συναντάς ανθρώπους που εμπνέουν άλλους ανθρώπους και πρόσφεραν πολλά στις κοινότητές τους το δύο χρόνια της καραντίνας», έγραψε στο Instagram η Κέιτ Μίντλετον.H 39χρονη Δούκισσα φορούσε ένα παλτό, δια χειρός Catherine Walker έφερε έναν μεγάλο διακοσμητικό φιόγκο στο μπροστινό μέρος. Από μέσα φόρεσε ένα μάλλινο εφαρμοστό στον κορμό φόρεμα με φούστα που ανοίγει προς τα κάτω, σε Α γραμμή. Ολοκλήρωσε το look της με σουέντ γόβες Gianvito Rossi και ασορτί τσάντα Miu Miu. Eίχε χτενίσει τα μαλλιά της σε wavy style που ταίριαζε άψογα με το ντύσιμο αλλά και με το διακριτικό μακιγιάζ της.H εκδήλωση του Δούκα και της Δούκισσας του Κέμπριτζ ήταν αρχικά να μεταδοθεί από το εθνικό δίκτυο BBC, το οποίο όμως μπλοκαρίστηκε από τον πρίγκιπα Ουίλιαμ μετά την προβολή του αμφιλεγόμενου ντοκιμαντέρ «Princes and the press» από το BBC2. Ηταν η πρώτη φορά που το ΒΒC «κόπηκε» από μετάδοση εκδήλωσης των βρετανικών ανακτόρων.