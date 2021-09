Η Δούκισσα των extreme sports: Η Κέιτ Μίντλετον κάνει mountain bike και ορειβασία - Δείτε φωτογραφίες

Γουίντερμερ





Το extreme πρόσωπό της ανέδειξε για μία ακόμη φορά η 39χρονηέφτασε την Τρίτη το απόγευμα στον Καθεδρικό Ναό της περιοχής Λάνγκντεϊλ, η οποία βρίσκεται στην Κομητεία Κάμπρια. Μαζί της ήταν μία ομάδα εκπαιδευτών της RAF. Η Δούκισσα του Κέιμπριτζ έκανε mountain bike και ορειβασία και έδειξε ότι βρίσκεται σε καταπληκτική φυσική κατάσταση.Η μητέρα των τριών παιδιών έφτασε στο, το οποίο βρίσκεται στην-μεγαλύτερη φυσική λίμνη της Αγγλίας-, έχοντας την κατάλληλη ενδυμασία.Συγκεκριμένα, φορούσε μαύρο τζιν παντελόνι, χακί μπουφάν, καθώς και ορειβατικό-ποδηλατικό κράνος άσπρου χρώματος. Το look της ολοκλήρωναν τα υπέροχα, σουέτ μποτάκια της See By Chloé, καφέ χρώματος, αξίας 250 λιρών. Πρόκειται για γερά παπούτσια, τα οποία, όμως, δεν υστερούν καθόλου σε φινέτσα, καθώς διαθέτουν δερμάτινες διακοσμητικές λεπτομέρειες, στρογγυλή μύτη και δένουν με κορδόνια.Η δεκατριάχρονηαπό την πόλη Λάνκαστερ της Αγγλίας, μίλησε στη Δούκισσα την ώρα που περίμενε να αρχίσει την ορειβασία. Σύμφωνα με την έφηβη, ηπροθυμοποιήθηκε να της παραχωρήσει τη θέση της, ώστε να ξεκινήσει πρώτη την ορειβασία και να μην περιμένει και άλλα λεπτά στη σειρά. Ωστόσο, ηπροτίμησε να περιμένει, επειδή φοβόταν λίγο να ξεκινήσει ορειβασία. «Ήταν έτοιμη να μου παραχωρήσει τη θέση της. Ήμουν στη σειρά και με ρώτησε αν θέλω να πάω πριν από αυτήν. Φοβήθηκα λίγο, οπότε είπα όχι. Είπε ότι αν το έκανα, θα με συναντούσε εκεί κάτω».Ακόμη, ένας άλλος έφηβος που απολάμβανε την ορειβασία, παρατήρησε την συμεπριφορά τηςκαι δήλωσε ότι ήταν «πολύ ευγενική» και ότι ενθάρρυνε τα παιδιά κατά τη διάρκεια της ορειβασίας, ώστε να αποβάλλουν το φόβο και να το διασκεδάσουν., 16 ετών, από το Λάνκαστερ, δήλωσε: «Ήταν φανταστική εμπειρία να μιλήσω με τη Βασιλική Υψηλότητα. Ήταν υπέροχο να την βλέπω να κάνει δραστηριότητες».14 ετών, από το Λάνκαστερ, είπε: «Έμαθα σήμερα το πρωί ότι θα την συναντούσαμε και ήταν ένα απόλυτο σοκ, ήταν ουάου. Ήταν πολύ ωραία και όχι αυτό που περίμενα, ήταν πιο προσγειωμένη».Η επίσκεψη σηματοδότησε την επαναλειτουργία του, μετά από ανακαίνιση 2 εκατομμυρίων λιρών.