Κέιτ Μίντλετον: Η δούκισσα του Cambridge εκδίδει λεύκωμα φωτογραφιών από το lockdown

Ως γνωστόν, από την περασμένη άνοιξη, κατά τη διάρκεια του πρώτου lockdown, η Κέιτ Μίντλετον απέκτησε ένα νέο χόμπι και δεν είναι άλλο από τη φωτογραφία. Αποφάσισε, λοιπόν, να ξεκινήσει ένα φωτογραφικό πρότζεκτ σε συνεργασία με την Εθνική Πινακοθήκη. Στον διαγωνισμό με το όνομα «Hold Still», κάτοικοι του Ηνωμένου Βασιλείου υπέβαλαν τις φωτογραφίες, που τράβηξαν κατά τη διάρκεια της καραντίνας.



Όσες από τις φωτογραφίες διακρίθηκαν, εκτός του ότι έλαβαν μέρος σε μία εικονική έκθεση, συγκεντρώθηκαν από την Εθνική Πινακοθήκη και περιλήφθηκαν στο φωτογραφικό λεύκωμα που δημιούργησε με τίτλο «Hold Still: A Portrait of Our Nation in 2020». Το λεύκωμα θα ξεκινήσει να διατίθεται προς πώληση στα βρετανικά βιβλιοπωλεία στις 7 Μαΐου. Τα έσοδα από τις πωλήσεις θα διατεθούν στο μη κερδοσκοπικό οργανισμό για την ψυχική υγεία «Charity», καθώς και στην Εθνική Πινακοθήκη, όπως έκανε γνωστό σε ανάρτηση της στο Instagram η Κέιτ Μίντλετον.



Στο πρόλογο του βιβλίου, η δούκισσα του Cambridge γράφει: «Όταν στις επόμενες δεκαετίας θα κοιτάμε πίσω στην εποχή της πανδημίας του Covid-19, θα σκεφτόμαστε τις προκλήσεις που όλοι αντιμετωπίσαμε - τους αγαπημένους που χάσαμε, την εκτεταμένη απομόνωση από τις οικογένειες και τους φίλους μας και την πίεση που ασκήθηκε στους εργαζόμενους. Όμως θα έχουμε να σκεφτόμαστε και τα θετικά: τις απίστευτες πρωτοβουλίες καλοσύνης, τους ήρωες που αναδείχτηκαν μέσα από τα μονοπάτια της ζωής και πώς όλοι μαζί προσαρμοστήκαμε στη νέα κανονικότητα».



Ειδήσεις σήμερα:



Ψάχνουν για συνεργούς του Γκουρούση - Άλλα τέσσερα πρόσωπα στο στόχαστρο των ερευνών





Καταδικάζουν τη χούντα της Μιανμάρ 12 αρχηγοί ΓΕΕΘΑ



Μια συγκινητική πρωτοβουλία: Η μπάντα του αμερικανικού στρατού τραγουδά τον «Χορό του Ζαλόγγου»