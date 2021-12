Ιάσονας Μανδηλάς: Ποιος είναι ο καλλιτέχνης που αποκάλυψε δημοσίως ότι είναι ομοφυλόφιλος

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cge2ww32m001-st)

Με μια συνέντευξη σε τηλεοπτική εκπομπή οαποκάλυψε δημοσίως πως είναι ομοφυλόφιλος. Στην πιο ειλικρινή του εξομολόγηση ο 29χρονος καλλιτέχνης μίλησε όσο πιο ανοιχτά μπορούσε για ένα θέμα ταμπού.«Είμαι ο Ιάσονας Μανδηλάς και ομοφυλόφιλος, έχω μάθει όλα αυτά τα χρόνια λίγο να… κρύβομαι, να συμμετέχω σε δράσεις, αλλά να μην λέω ουσιαστικά την αλήθεια μου», είπε χαρακτηριστικά στην εκπομπή τηςΟ πολυτάλαντος καλλιτέχνης – χορευτής, τραγουδιστής και ηθοποιός - άνοιξε την καρδιά του μίλησε για την προσωπική του ζωή από τον πρώτο του έρωτα ως νεαρό αγόρι μέχρι και την τωρινή σχέση με τον σύντροφό του.«Θέλω να ζητήσω συγγνώμη, πολλές φορές έχω πει ψέματα γιατί έχω βρεθεί πολλές φορές σε δύσκολη θέση με το να απαντήσω σε ερωτήσεις του τύπου “Τι σου αρέσει από μια κοπέλα”, “πώς φλερτάρεις μια κοπέλα”. Πάντα μου ήταν δύσκολο να δώσω απαντήσεις», ανέφερε αρχικά.Ενώ σε άλλο σημείο της συνέντευξή του πρόσθεσε: «Η μητέρα μου και ο πατέρας μου είχαν κάνει μια συζήτηση όταν ήμασταν μικροί με την αδερφή μου και μας είχαν μιλήσει για την ομοφυλοφιλία, οπότε από μικρή ηλικία κατάλαβα ότι υπάρχει το έδαφος και να μιλήσω στην οικογένειά μου. Εγώ το ήξερα από πάντα».Λίγες ώρες μετά την προβολή της συνέντευξής του οέκανε ανάρτηση στο Ιnstagram μιλώντας χωρίς φόβο και δισταγμό για τη ζωή του.«Είμαι ομοφυλόφιλος, I’m gay. Κάτι τόσο απλό, κάτι τόσο φυσιολογικό, αλλά τόσο δύσκολο να το πεις. Σήμερα σπάω την σιωπή μου και λέω την δική μου αλήθεια. Παίρνω θάρρος και δύναμη από όσους βγήκαν και μίλησαν πριν από εμένα με την ελπίδα να δώσω κι εγώ δύναμη σε κάποιον/α εκεί έξω. Για να βοηθήσω και εγώ με όποιον τρόπο μπορώ να φτιάξουμε μια κοινωνία πιο έτοιμη να αγκαλιάσει την διαφορετικότητα και ίσως μια μέρα να μπορούμε να ζούμε μέσα σε αυτή λίγο πιο ελεύθεροι. Και ναι, αυτή την στιγμή φοβάμαι και έχω ταχυπαλμία, αλλά ξέρω ότι οφείλω να πάρω μια βαθιά ανάσα και να βάλω κι εγώ το λιθαράκι μου σε αυτόν τον αγώνα. Και σε κάθε παιδί εκεί έξω που νιώθει μόνο, φοβισμένο να είναι ο εαυτός του, κλειδωμένο σε ένα δωμάτιο γιατί δεν έχει σε ποιον να μιλήσει, να ξέρεις ότι έχω υπάρξει στη θέση σου και υπόσχομαι ότι θα κάνω ότι μπορώ για να κάνω την ζωή σου λίγο πιο όμορφη και λίγο πιο εύκολη. Με αγάπη, Ιάσονας », έγραψε o 29χρονος.γεννήθηκε στις 24 Ιανουαρίου του 1992 στην Αθήνα. Από τα παιδικά του χρόνια έχει ευχάριστες αναμνήσεις ενώ όπως είπε στη συνέντευξή του από νεαρή ηλικία έκανε τους πρώτους διαλόγους με τους γονείς του γύρω από την ομοφυλοφιλία. Πήγε σχολείο στην Αγία Παρασκευή και στο Ευρωπαϊκό σχολείο του Λουξεμβούργου.Από πολύ μικρός ξεχωριστή θέση στη ζωή και την καθημερινότητά του είχαν η μουσική και ο αθλητισμός. Συνδύασε ιδανικά την ενόργανη γυμναστική με το πιάνο. Έγινε μέλος της εθνικής ομάδας του Λουξεμβούργου το 2006 και πρωταθλητής Ελλάδος το 2007 στα 100μ. με εμπόδια.Το 2008 ξεκίνησε να ασχολείται με τον χορό και την υποκριτική. Το 2010 κέρδισε την 3χρονη υποτροφία στο Bird College του Λονδίνου όπου και πήγε για να σπουδάσει musical theater.«Έκανα πρωταθλητισμό μέχρι τα 17 μου και στην πρώτη λυκείου γνώρισα κάποιους παλιούς φίλους των γονιών μου που ήταν χορευτές και έτσι με παρακίνησαν να ξεκινήσω χορό. Ερωτεύτηκα αμέσως τον χορό. Ήταν πολύ δύσκολο. Ήμουν σε ένα προάστιο του Λονδίνου για τρία χρόνια», είχε πει σε πρόσφατες δηλώσεις του στην εκπομπήΤο τηλεοπτικό του ντεμπούτο σαν ηθοποιός το έκανε πριν από μερικά χρόνια μέσα από την τηλεοπτική σειρά «Συμμαθητές» στον ANT. Στη σειρά υποδύονταν τον Κυριάκο τον γόη του Λυκείου. Το σενάριο της σειράς ήθελε τον ρόλο του Κυριάκου ως έναν σκληρό χαρακτήρα ο οποίος έκανε τα πάντα προκειμένου να πετύχει τον σκοπό του, ανακατεύοντας συχνά τις σχέσεις με της παρέας με τους συμμαθητές του.Το 2017 ο Ιάσονας Μανδηλάς συμμετείχε στο So You Think You Can Dance του ANT1. Σε ηλικία τότε 25 ετών κατάφερε να ξεχωρίσει μέσα από τη συμμετοχή του στο χορευτικό σόου μιας και εκείνη την περίοδο υπήρξε μέλος της ελληνικής αποστολής μας για τη Eurovision 2017. Ο πολυτάλαντος χορευτής ήταν ανάμεσα στους 40 του 2ου Final Bootcamp, που αναμετρήθηκαν στην πιο δύσκολη δοκιμασία του διαγωνισμού.βρέθηκε στο Κίεβο και στο πλευρό της Demy ανάμεσα στους χορευτές για την ελληνική συμμετοχή με το τραγούδι «This is Love». «Για μένα ήταν ένα μαγικό παραμύθι, ήταν κάτι που ήθελα πάρα πολύ να κάνω και δεν μου είχε δοθεί η δυνατότητα. Το απόλαυσα 100%! Επίσης, το ότι χόρευα σε ένα show που το έβλεπε όλη η Ευρώπη -και όχι μόνο- μου προκαλούσε μια ανατριχίλα, και πραγματικά νιώθω ευλογημένος που το έζησα», δήλωσε αργότερα σε συνέντευξή του στο Down Town για την εμπειρία του στη Eurovision.έχει συμμετάσχει στις ελληνικές διασκευές των μιούζικαλτηςενώ έχει συνεργαστεί με γνωστούς καλλιτέχνες όπως οι:καιΤα τελευταία τρία χρόνια οέχει ξεκινήσει solo πορεία ως τραγουδιστής κυκλοφορώντας pop κυρίως τραγούδια στα οποία μάλιστα έχει ενεργό ρόλο και στις χορογραφίες του αφού και τα video clip σου βγάζουν αμέσως την θετική του ενέργεια.